Rókusfalvy Pál: erősödik a „magyar bor” márkája, folyamatosan nő az export

Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos az InfoRádióban elmondta: 2025-ben tovább tudott növekedni a magyar palackos borok exportja, 4,5 százalékos növekedést regisztráltak.

Hozzátette, hogy 2024 is jó év volt, akkor mintegy 16 százalékot emelkedett a palackos borok exportja. Ez arra mutat rá, hogy a „magyar bor”-márka külföldön és a hazai piacon is erősebb lett. Hisznek abban, hogy az exportpiac fogja a magyar bor értékét tovább stabilizálni és följebb vinni.

A kormánybiztos arra is kitért, hogy az export szerkezete is módosult, visszaszorult a lédig (tehát a folyóborként, nem palackokban eladott bor) értékesítés aránya. Az elmúlt másfél évben ezek aránya közel 10 százalékkal csökkent, 70 százalékról 63 százalékra. A minőségi palackos bor 37-40 százalékos teret nyer magának.

Lengyelországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és Svájcban is megtalálható a magyar bor a polcokon. Erős piac a német, az angol, az amerikai, illetve a lengyel is. A kínai pedig „nagyon nagy piac”. Ezen felül a dél-koreai piacra is odafigyelnek – tette hozzá a kormánybiztos.

Globálisan ugyan csökken a borfogyasztás, a fiatalok körében is, de a magyar bor stabilan jelen van a hazai és a külföldi piacon is. Meg kell találni az új üzleti modelleket, és az innovatív megoldásokat a Z generáció megtalálására. Mint fogalmazott, egyre többen értik, hogy a tudatos borfogyasztás a kultúra, a társasági élet része, és nem keverendő össze az alkoholizmussal. Kiemelte a Borkatedra programot, amely Magyarországon 9 egyetem 14 szakán szabadon választható tárgyként indult el, magyarul és angolul is.

A borászoknak meg kell érteniük a változásokat: most már piacot építünk és nem pincét

– fogalmazott a kormánybiztos.

Mint elmondta, a magyar bor különlegességét az is adja, hogy hazánkban 20 százalékos a vulkanikus talaj aránya, ez világszinten 1 százalék körül van. Ennek megfelelően vannak olyan fajtáink, amelyek sajátosan a Pannon-tenger, a Kárpát-medence régiójára jellemzőek, így a Furmint, vagy a Kékfrankos. „Ebben nekünk nagyon nagy potenciál van” – tette hozzá Rókusfalvy Pál.

Hangsúlyozta, vannak már olyan brandjeink, amelyek a világban ismertek, a Tokaj a legnagyobb hívószó, de a Bikavér is jelentős márka, ahogyan a régiós brandek is egyre erősebbek. Fontos, hogy a borászok közösen, összeállva képviseljenek egy-egy ügyet, egy-egy régiót. Ennek látható eredménye van, mint azt az elmúlt két-három év is mutatja – emelte ki a kormánybiztos.