ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vörösbort töltenek egy üvegpohárba.
Nyitókép: Getty Images/Liudmila Chernetska

Rókusfalvy Pál: erősödik a „magyar bor” márkája, folyamatosan nő az export

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

2022 óta töretlen emelkedést mutat a magyar palackos borok exportja.

Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos az InfoRádióban elmondta: 2025-ben tovább tudott növekedni a magyar palackos borok exportja, 4,5 százalékos növekedést regisztráltak.

Hozzátette, hogy 2024 is jó év volt, akkor mintegy 16 százalékot emelkedett a palackos borok exportja. Ez arra mutat rá, hogy a „magyar bor”-márka külföldön és a hazai piacon is erősebb lett. Hisznek abban, hogy az exportpiac fogja a magyar bor értékét tovább stabilizálni és följebb vinni.

A kormánybiztos arra is kitért, hogy az export szerkezete is módosult, visszaszorult a lédig (tehát a folyóborként, nem palackokban eladott bor) értékesítés aránya. Az elmúlt másfél évben ezek aránya közel 10 százalékkal csökkent, 70 százalékról 63 százalékra. A minőségi palackos bor 37-40 százalékos teret nyer magának.

Lengyelországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és Svájcban is megtalálható a magyar bor a polcokon. Erős piac a német, az angol, az amerikai, illetve a lengyel is. A kínai pedig „nagyon nagy piac”. Ezen felül a dél-koreai piacra is odafigyelnek – tette hozzá a kormánybiztos.

Globálisan ugyan csökken a borfogyasztás, a fiatalok körében is, de a magyar bor stabilan jelen van a hazai és a külföldi piacon is. Meg kell találni az új üzleti modelleket, és az innovatív megoldásokat a Z generáció megtalálására. Mint fogalmazott, egyre többen értik, hogy a tudatos borfogyasztás a kultúra, a társasági élet része, és nem keverendő össze az alkoholizmussal. Kiemelte a Borkatedra programot, amely Magyarországon 9 egyetem 14 szakán szabadon választható tárgyként indult el, magyarul és angolul is.

A borászoknak meg kell érteniük a változásokat: most már piacot építünk és nem pincét

– fogalmazott a kormánybiztos.

Mint elmondta, a magyar bor különlegességét az is adja, hogy hazánkban 20 százalékos a vulkanikus talaj aránya, ez világszinten 1 százalék körül van. Ennek megfelelően vannak olyan fajtáink, amelyek sajátosan a Pannon-tenger, a Kárpát-medence régiójára jellemzőek, így a Furmint, vagy a Kékfrankos. „Ebben nekünk nagyon nagy potenciál van” – tette hozzá Rókusfalvy Pál.

Hangsúlyozta, vannak már olyan brandjeink, amelyek a világban ismertek, a Tokaj a legnagyobb hívószó, de a Bikavér is jelentős márka, ahogyan a régiós brandek is egyre erősebbek. Fontos, hogy a borászok közösen, összeállva képviseljenek egy-egy ügyet, egy-egy régiót. Ennek látható eredménye van, mint azt az elmúlt két-három év is mutatja – emelte ki a kormánybiztos.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Rókusfalvy Pál: erősödik a „magyar bor” márkája, folyamatosan nő az export

magyarország

bor

rókusfalvy pál

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja

Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja

Az Egyesült Királyság 2026-ban ismét tengerre vezényli repülőgép-hordozó harccsoportját, hogy az egyre fokozódó orosz katonai aktivitásra válaszul megerősítse az észak-atlanti térség biztonságát - írja a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van

Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van

&quot;A lehető legjobb dolog lenne&quot; egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK will deploy fleet of warships and fighter jets to Arctic, Starmer announces

UK Prime Minister Keir Starmer tells the Munich Security Conference that the US, Canada and other Nato allies will play a role in the operation, as he calls for closer EU ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 13:07
Változást érzékelnek az autótulajdonosok
2026. február 14. 11:22
Új, gigászi kínai szereplő érkezik az európai futárversenybe
×
×
×
×