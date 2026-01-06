Már nem csupán az importtal versenyez a magyar bor, hanem egy új trenddel is

A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.

„Mikor a díjazottat kiválasztják, illetve szavazásra jelölik a termelőket, a szempont az nemcsak az idei évben előállított borok minősége, hanem az elmúlt években nyújtott munkája is” – árulta el az InfoRádióban Nyitrainé Sárdi Diána, a Magyar Bor Akadémia elnöke.

Egy ilyen elismerés átadása kapcsán mindig egyfajta éves számvetés is történik az ágazat helyzetéről, közismert, hogy a fogyasztás csökken, és betegségek támadják a szőlőt. Ennek ellenére Nyitrainé Sárdi Diána klasszikusnak nevezte a 2025-ös évjáratot „gyönyörű savakkal, megfelelő magas cukor-, ebből adódóan megfelelő alkoholtartalommal„.

„Az aromakomponensek, a fenolos érettség szempontjából sem panaszkodhatunk, a fitoplazmával, az aranyszínű sárgasággal viszont dolgozunk, hogy a következő öt hónapban ne okozzon gondot. Vannak módszerek, lehetőségek, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a megfelelő szakmai szervezetek, mint például a Nébih és természetesen az Agrárminisztérium közösen megteszi azokat a szakmai lépéseket, amelyek segíteni fognak” – adott hangot reménykedésének.

A kulturált borfogyasztásérdekében indult kampány is, a társadalmi hatást is hangsúlyozva, mivel szerinte a bornak közösség-összetartó hatása van, akár családi, akár baráti összejövetelen vagy szakmai rendezvényen.

Hogy milyen bor kedvelt, az mindig változik, most épp nem a testes, inkább a gyümölcsös, könnyebb vörösborokat fogyasztják, illetve „a buborékok, a pezsgés világát éljük”.

A Magyar Bor Akadémia mozgásteréről elmondta, a díjátadás mindig egy pillanat arra, hogy hangsúlyokat adjon az ágazatot érintő legfontosabb kérdéseknek, a termelésnek, a trendeknek, a fogyasztás kultúrájának.

„A csökkentett alkoholtartalom egy lehetőség, egy kitörési pont, bár megosztja a borászokat természetesen, hisz elsősorban nem ezért vagyunk. De a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete borászati tanszékén foglalkoznak a kérdéssel” – újságolta Nyitrainé Sárdi Diána.

A hazai piacon a bornak az importtal is van versenye, de szerinte a magyar fogyasztók tudatosíthatók arra, hogy a magyar borok felveszik a versenyt a külföldiekkel.

„Amikor egy év bortermelője hazai vagy nemzetközi világversenyekről aranyérmet, nagyaranyérmet, champion díjakat hoz el, akkor nem is kell nagyon nekünk mit magyarázni” – jelentette ki.

Az ár viszont más kérdés, Nyitrainé Sárdi Diána szerint ezen a területen a marketingnek van feladata.