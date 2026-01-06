ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: RUNSTUDIO/Getty Images

Már nem csupán az importtal versenyez a magyar bor, hanem egy új trenddel is

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Lamport József, az egri Thummerer Pincészet borásza kapta idén a Magyar Bor Akadémia év bortermelője elismerését. Lamport József részt vett az Egri Bikavér fehér párja, az Egri Csillag megalkotásában, munkáját számos hazai és nemzetközi díjjal jutalmazták. Az InfoRádió Nyitrainé Sárdi Diánát, a Magyar Bor Akadémia elnökét kérdezte a magyar borászat kihívásairól.

A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.

„Mikor a díjazottat kiválasztják, illetve szavazásra jelölik a termelőket, a szempont az nemcsak az idei évben előállított borok minősége, hanem az elmúlt években nyújtott munkája is” – árulta el az InfoRádióban Nyitrainé Sárdi Diána, a Magyar Bor Akadémia elnöke.

Egy ilyen elismerés átadása kapcsán mindig egyfajta éves számvetés is történik az ágazat helyzetéről, közismert, hogy a fogyasztás csökken, és betegségek támadják a szőlőt. Ennek ellenére Nyitrainé Sárdi Diána klasszikusnak nevezte a 2025-ös évjáratot „gyönyörű savakkal, megfelelő magas cukor-, ebből adódóan megfelelő alkoholtartalommal„.

„Az aromakomponensek, a fenolos érettség szempontjából sem panaszkodhatunk, a fitoplazmával, az aranyszínű sárgasággal viszont dolgozunk, hogy a következő öt hónapban ne okozzon gondot. Vannak módszerek, lehetőségek, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a megfelelő szakmai szervezetek, mint például a Nébih és természetesen az Agrárminisztérium közösen megteszi azokat a szakmai lépéseket, amelyek segíteni fognak” – adott hangot reménykedésének.

A kulturált borfogyasztásérdekében indult kampány is, a társadalmi hatást is hangsúlyozva, mivel szerinte a bornak közösség-összetartó hatása van, akár családi, akár baráti összejövetelen vagy szakmai rendezvényen.

Hogy milyen bor kedvelt, az mindig változik, most épp nem a testes, inkább a gyümölcsös, könnyebb vörösborokat fogyasztják, illetve „a buborékok, a pezsgés világát éljük”.

A Magyar Bor Akadémia mozgásteréről elmondta, a díjátadás mindig egy pillanat arra, hogy hangsúlyokat adjon az ágazatot érintő legfontosabb kérdéseknek, a termelésnek, a trendeknek, a fogyasztás kultúrájának.

„A csökkentett alkoholtartalom egy lehetőség, egy kitörési pont, bár megosztja a borászokat természetesen, hisz elsősorban nem ezért vagyunk. De a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete borászati tanszékén foglalkoznak a kérdéssel” – újságolta Nyitrainé Sárdi Diána.

A hazai piacon a bornak az importtal is van versenye, de szerinte a magyar fogyasztók tudatosíthatók arra, hogy a magyar borok felveszik a versenyt a külföldiekkel.

„Amikor egy év bortermelője hazai vagy nemzetközi világversenyekről aranyérmet, nagyaranyérmet, champion díjakat hoz el, akkor nem is kell nagyon nekünk mit magyarázni” – jelentette ki.

Az ár viszont más kérdés, Nyitrainé Sárdi Diána szerint ezen a területen a marketingnek van feladata.

KAPCSOLÓDÓ HANG

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
