Fontos változás jön az egyik borfajtánál

Hozzáigazítják a szőlő- és bortermelés előírásait a gyakorlathoz – mondta előterjesztői expozéjában Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.

Módosítják az új szőlőtelepítési engedély iránti kérelem benyújtási időszakát, amit az adott tárgyévben korábban határoznak meg, és ősszel új benyújtási időszakot is meghirdetnek. Eltörlik a bejelentési kötelezettséget a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretére. Ezentúl a tramini szőlőből készült borokat is lehet muskotályosnak nevezni – sorolta.

„Megkönnyítjük a szőlőtermelők belépését a borpiacra. Ehhez olyan szabályokat alakítottunk ki, amelyek figyelembe veszik a bérfeldolgozott bor készítésének sajátosságait, ezáltal megkönnyítik azok legális értékesítését” – mondta.

„A magyar bor mintegy felét külföldön isszák meg, ezért létfontosságú az export könnyítése, elősegítése”

– fogalmazott Tállai András, hozzátéve: ezért egyablakossá és térítésmentessé teszik az exporthoz, a harmadik országba történő kiszállításhoz szükséges származási igazolás kiadását, amit elektronizálni fognak. Egyszerűsítik a Magyarország területén kívül elvégzett bérmunka adminisztrációját is.

Emellett egységesítik a mértékegységeket a magyar borjogban.

Tállai András azt is elmondta, hogy egyszerűsödnek a termőhelyi kataszter szabályai, és eltörlik azokat a rendelkezéseket, amelyeknek nem lehet eleget tenni. Az 1500 négyzetméter alatti telepítések esetében elfogadják a korábban készített, de még érvényes talajvédelmi terveket, miközben egyszerűsödik és felgyorsul a forgalomba hozatali eljárás.

Hatósági átalánymértékeket dolgoznak ki a címkéken kötelezően jelölendő energiatartalomra,

újraszervezik az aranyszínű sárgaság nevű betegség elleni védekezést, valamint felgyorsítják az eredetvédelem során hozott helyi döntések véleményezését – ismertette a változásokat a miniszterhelyettes.