ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.39
usd:
333.54
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szüretelőgép szedi a legkorábbi érésű szőlőfajtát, a Csabagyöngyét a Balaton Agrár Zrt. területén a Somogy megyei Ordacsehi határában 2020. augusztus 8-án. Ordacsehi és környéke a Csabagyöngye legnagyobb termőterülete, innen a Varga Pincészet idén mintegy 90 ezer kilogramm Csabagyöngyét vásárol, amelyből 90 ezer palack bort készít a badacsonyörsi központjában.
Nyitókép: MTI/Varga György

Fontos változás jön az egyik borfajtánál

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Egyszerűsödhetnek a szőlő- és bortermelés szabályai. A saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét például nem kell többé bejelenteni, könnyebb és gyorsabb lesz az exportengedélyezés, és a tramini szőlőből készült borokat is lehet majd muskotályosnak nevezni. A változásokról szóló törvényjavaslatnak szerdán tartották a parlamenti vitáját.

Hozzáigazítják a szőlő- és bortermelés előírásait a gyakorlathoz – mondta előterjesztői expozéjában Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.

Módosítják az új szőlőtelepítési engedély iránti kérelem benyújtási időszakát, amit az adott tárgyévben korábban határoznak meg, és ősszel új benyújtási időszakot is meghirdetnek. Eltörlik a bejelentési kötelezettséget a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretére. Ezentúl a tramini szőlőből készült borokat is lehet muskotályosnak nevezni – sorolta.

„Megkönnyítjük a szőlőtermelők belépését a borpiacra. Ehhez olyan szabályokat alakítottunk ki, amelyek figyelembe veszik a bérfeldolgozott bor készítésének sajátosságait, ezáltal megkönnyítik azok legális értékesítését” – mondta.

„A magyar bor mintegy felét külföldön isszák meg, ezért létfontosságú az export könnyítése, elősegítése”

– fogalmazott Tállai András, hozzátéve: ezért egyablakossá és térítésmentessé teszik az exporthoz, a harmadik országba történő kiszállításhoz szükséges származási igazolás kiadását, amit elektronizálni fognak. Egyszerűsítik a Magyarország területén kívül elvégzett bérmunka adminisztrációját is.

Emellett egységesítik a mértékegységeket a magyar borjogban.

Tállai András azt is elmondta, hogy egyszerűsödnek a termőhelyi kataszter szabályai, és eltörlik azokat a rendelkezéseket, amelyeknek nem lehet eleget tenni. Az 1500 négyzetméter alatti telepítések esetében elfogadják a korábban készített, de még érvényes talajvédelmi terveket, miközben egyszerűsödik és felgyorsul a forgalomba hozatali eljárás.

Hatósági átalánymértékeket dolgoznak ki a címkéken kötelezően jelölendő energiatartalomra,

újraszervezik az aranyszínű sárgaság nevű betegség elleni védekezést, valamint felgyorsítják az eredetvédelem során hozott helyi döntések véleményezését – ismertette a változásokat a miniszterhelyettes.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Fontos változás jön az egyik borfajtánál

bor

termelés

szőlő

szüret

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

A Rosneft olajvállalat által üzemeltetett novokuibisevszki finomítóban szeptember 20. óta leállt az elsődleges olajfeldolgozás egy ukrán dróntámadás következtében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 16:35
"Jól veszi ki a szavaimból" – Újabb taxissztrájk körvonalazódik
2025. szeptember 24. 16:17
Változás jön a nemzetbiztonsági ellenőrzéseknél
×
×
×
×