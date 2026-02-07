Padlóra került a kávé

Az arabica jegyzése 0,2 százalékkal, 3,0785 dollárra esett fontonként (1 font=45,36 dekagramm).

Brazíliában, ahol hónapokon belül megkezdik a kávé betakarítását, a termés rekordszintű, 66,2 millió, egyenként 60 kilogramm zsák lehet, ami 17,1 százalékkal felülmúlja az előző évit.

A brazil mezőgazdasági minisztérium alá tartozó Conab készletgazdálkodás kezelésért felelős intézet előrejelzése szerint a jobb minőségű arabica kávéfajtából a termelés ötödével, 44,1 millió zsákra nőhet, a gyengébb minőségű, különösen a kávéporok gyártásához használt robusta termése 6,4 százalékkal, 22,1 millió zsákra emelkedhet.