ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kávébab, darált kávé és kész kávé egy képen.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Padlóra került a kávé

Infostart / MTI

Öthavi mélypontra csökkent az arabica ára az Intercontinental Exchange (ICE) New York-i jegyzésében arra az előrejelzésre, hogy a kávéfajta legnagyobb exportőre, Brazília termése jelentősen nő az idén tavalyhoz képest.

Az arabica jegyzése 0,2 százalékkal, 3,0785 dollárra esett fontonként (1 font=45,36 dekagramm).

Brazíliában, ahol hónapokon belül megkezdik a kávé betakarítását, a termés rekordszintű, 66,2 millió, egyenként 60 kilogramm zsák lehet, ami 17,1 százalékkal felülmúlja az előző évit.

A brazil mezőgazdasági minisztérium alá tartozó Conab készletgazdálkodás kezelésért felelős intézet előrejelzése szerint a jobb minőségű arabica kávéfajtából a termelés ötödével, 44,1 millió zsákra nőhet, a gyengébb minőségű, különösen a kávéporok gyártásához használt robusta termése 6,4 százalékkal, 22,1 millió zsákra emelkedhet.

Kezdőlap    Gazdaság    Padlóra került a kávé

new york

brazília

tőzsde

kávé

arabica

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Németországban nemrég új kiállítás nyílt, amely bemutatja, hogy a kulcspillanatokban milyen alternatív lehetőségek voltak egy-egy fontos, az ország jövőjét döntően befolyásoló döntésnél. Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar történelemből nagyon nehéz kiemelni ilyen időpontokat, mert nem igazán van társadalmi konszenzus arról, kinek mi fáj, ugyanis szerinte a megosztottság a történelemszemléletünkben is jelen van.
Figyelmeztetés: a luxusigények felfalják – veszélyben lehet a zöld jövő

Figyelmeztetés: a luxusigények felfalják – veszélyben lehet a zöld jövő

A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét – mutat rá egy friss tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge-Vorsatz Diána szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén- vagy gázalapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?

Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?

Új, 4,5%-os pótdíjat vetett ki a magyarországi szállításokra az Alibaba – írja a Telex. A lap szerint a kínai cég azzal indokolja a díjat, hogy van valamilyen megállapodásuk a kormányról, azonban annak részleteiről semmit nem tudni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián

Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián

A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

The Ukrainian leader says difficult issues remain, as Russia carries out further strikes on energy facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 12:05
Így alakultak az üzemanyagárak januárban
2026. február 7. 10:32
Veszélyes lehet: visszahívtak több népszerű tápszert
×
×
×
×