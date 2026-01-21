ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 22. csütörtök
Young beautiful smiling woman using smart phone lying on the couch. Concept of freelance job, home office. Female using technology for learning, shopping, e-commerce, communication, social media
Nyitókép: Artsyslik/Getty Images

A Telekom részlegesen a Yettel hálózatára költözik át

Infostart

A Magyar Telekom és a Yettel megállapodása értelmében 2026. január 20-ától a Telekom fokozatosan áttereli ügyfeleinek 2G forgalmát a Yettel országos rádiós hozzáférési hálózatára.

A lépéssel a Telekom ügyfelei továbbra is a megszokott minőségben használhatják a 2G szolgáltatást, illetve a változás semmilyen formában nem érinti a Yettel ügyfelek kiszolgálását.

A megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G kapacitásukat is – olvasható a Telekomközleményében.

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében 2026. január 20-ától a Magyar Telekom ügyfeleinek 2G hálózati hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén. Az átállás a jelenlegi tervek szerint 2026. április 1-ig befejeződik.

Mindkét szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az átállás a lehető leginkább zökkenőmentesen történjen és az előfizetők a megszokott módon és színvonalon vehessék igénybe mobiltelefonos szolgáltatásaikat. Az együttműködés technikai jellegű, az ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban: a Telekom előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni.

„Az együttműködés biztosítja a szolgáltatás folytonosságát, ráadásul a forgalom átterelése a hálózat gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetését is lehetővé teszi számunkra. A felszabaduló frekvenciákat ugyanis a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatjuk. Folytatjuk az 5G lefedettség kiépítését, év végig lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettségünket 99%-ra növeljük, hogy ügyfeleink számára a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújthassuk. A 2G mobil hozzáférési megállapodás tehát logikus lépés hálózatmodernizációs folyamatunkban, egyben üdvözlendő példa az együttműködésre” – mondta Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese.

„A Yettel hálózata a nagy kapacitású 4G és a szupergyors 5G technológiákra épül, amelyek forgalma dinamikusan nő. Ez a fejlődés és a hálózatunk robusztus kapacitása, minősége és sokoldalúsága teszi lehetővé, hogy a megállapodás szerint egyszerre tudjuk kiszolgálni saját és a Telekom 2G-t használó ügyfeleit. Együttműködésünk úttörő megoldásnak számít Európában, számítunk rá, hogy ez a gyakorlat más országokban is elterjed majd” – tette hozzá Dávid Zoltán, a Yettel stratégiai vezérigazgató-helyettese.

A 2G technológia észszerű műszaki kiszolgálása mellett a fejlettebb technológiák eléréséhez a Telekom és a Yettel is készülékcsere vagy készülékbeszámítási programmal segíti ügyfeleit: a kizárólag 2G-vel működő telefonok modernebb, hatékonyabb, 4G/5G technológiát használó eszközre cseréléséről a https://www.telekom.hu/lakossagi/keszulekek/csereld-le-regi-keszuleked és a https://www.yettel.hu/vidd-az-ujat oldalon találhatnak hasznos információt.

