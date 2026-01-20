Pletser Tamás: sokat fejlesztettek az oroszok a NIS-en, értékes eszközzé vált a Mol számára

A szerb energiaügyi miniszter hétfőn megerősítette, hogy a Mol és a Gazprom Neft megállapodott a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban, a NIS-ben lévő orosz tulajdonrész eladásáról. Ezután megszólalt a részletekről a Mol és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A NIS-üzletrész több okból is jól jöhet a magyar olajvállalatnak, Pletser Tamás három fő tényezőt emelt ki.

„Egyrészt a két vállalat között nagyon sok szinergikus hatás van, mivel a piacaik fedik egymást. A Mol is ad el Szerbiában finomított terméket, ami voltaképpen azt jelenti, hogy közös piacaik lehetnek, és ha összeolvad a két vállalat, azzal komoly költségmegtakarítást lehet elérni például a logisztikában, a kutak ellátásában” – mondta az InfoRádióban az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

A második tényező a szakértő szerint, hogy mindkét vállalat a horvát Janaffal van kapcsolatban – ez az a cég, amelyik biztosítja számukra a kőolajtermékeket a tenger felől. Ha a két vállalat egyesül, sokkal erősebbek lesznek a horvátokkal szemben, jobb alkupozícióba kerülnek. Már így is

a Mol és a NIS a Janaf két legnagyobb vevője, az árbevétele 80-90 százaléka tőlük származik.

Ráadásul a 2027-re tervezett, Algyő és Újvidék közötti vezetékszakasszal a NIS-t el lehet látni vagy orosz kőolajjal, vagy a helyzet stabilizálódása esetén Odessza kikötőjén keresztül kazah vagy azeri olajjal – tette hozzá az elemző, megjegyezve, hogy van tehát egyfajta „játék” is a két cél, illetve Horvátország és Ukrajna között, meg lehet osztani a beszállítást, ami szintén erősíti a pozíciót.

Harmadik tényezőként Pletser Tamás kiemelte, hogy a Gazpromnyefty jó munkát végzett a NIS-szel. Mint mondta, többször járt a finomítóban, látta a beruházásokat, a felújított pancsovai finomítót, ahová egy hasonló késleltetett kokszolót építettek, mint amilyen a százhalombattai finomítóban is található. Emellett javították a kihozatalt, felújították a kiskereskedelmi hálózatot, modernizálták a céget – sorolta az elemző.

A szakértő leszögezte: nyilván a magyar olajcégnek lesz még munkája, ő maga is beszélt Mol-os szakemberekkel, akik úgy vélik, vannak dolgok, amikben ők jobbak, mint a NIS, de összességében sok jó dolgot tettek az oroszok a szerb vállalattal, ami így egy még értékesebb eszközzé vált.