71 milliárdos beruházást valósít meg a magyar papíróriás

A közlemény szerint az új gyártóüzem és egy teljesen automatizált magasraktár alapkövét helyezték el. Az új gyártócsarnokban egy toalettpapír- és kéztörlőgyártásra alkalmas berendezést, valamint egy papírzsebkendő-gyártó gépet helyeznek üzembe.

A 23,8 milliárd forintból megvalósuló beruházással, amelyhez a kormány 6,9 milliárd forinttal járult hozzá, a vállalatcsoport éves 140 ezer tonnás kapacitása 30 ezer tonnával növekszik.

A 44 ezer raklap kezelésére és tárolására alkalmas logisztikai központ átadása 2026 végére várható, a beruházás 50 új munkahelyet teremt – írták.

A vállalat ezen felül 13,1 milliárd forintból napelemparkot létesít és 1,4 milliárd forintból vállalati képzési programot hajt végre.

A Vajda-Papír a Norvégiában megtermelt profitjából a jövőbeni piaci igények kiszolgálására további 33 milliárd forintot költ kapacitásfejlesztésre, amit a kormány 11,6 milliárd forint vissza nem terítendő támogatással segít.

A négy projekttel a magyarországi telephelyen dolgozók létszáma 600-ről 664-re növekszik.

A vállalatcsoport konszolidált nettó árbevétele az előzetes adatok alapján tavaly 5,3 százalékkal, 75 milliárd forintra, adózási előtti eredménye 3 százalékkal 3,7 milliárd forintra nőtt, míg az EBITDA 7,5 milliárd forint ért el 2025-ben. A késztermék értékesítés volumene 10 százalékkal bővült. A stagnáló belföldi piacot ellensúlyozta az export jelentős bővülése, valamint a közületi értékesítés kétszámjegyű emelkedése – tájékoztattak.

A közlemény idézi Vajda Attila alapító ügyvezető igazgatót, aki kiemelte, hogy a vállalat teljes vertikumot lefedő gyártási és ellátási struktúrája hosszú távon is versenyképes, fenntartható és exportorientált működést biztosít és szükség esetén biztosítja Magyarország önellátását.

Az innovatív termékfejlesztés és az elérhető legmodernebb, energiahatékony technológia segítségével a magyar tulajdonú vállalat higiéniai papírtermék gyártásban elért piacvezető pozíciója a régió még több országára kiterjedhet és az export is tovább bővülhet – mondta, és hozzáfűzte, hogy a vállalat a következő években további fejlesztéseket is tervez, köztük megújuló energia használathoz kapcsolódó beruházásokat.

A több mint 30 országba exportáló Vajda-Papír Csoport Közép- és Kelet-Európában, a Baltikumban és Skandináviában is meghatározó piaci jelenléttel rendelkezik. A Vajda-Papír a hazai kereslet meghatározó részét állítja elő, továbbá a termelés 60 százalékát külföldi piacokon értékesíti. A magyar családi tulajdonban lévő vállalat csoportszinten - három magyarországi és egy norvégiai telephelyén – összesen több mint 700 munkavállalót foglalkoztat.