Welding robots movement in a car factory
Nyitókép: WangAnQi/Getty Images

Kitta Gergely az európai autóiparról: most úgy tűnik, más országok és kontinensek gyártói előnyt élveznek

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Klímapolitikai Intézet stratégiai és kommunikációs vezetője szerint stratégiai hiba volt a hagyományos meghajtáslánccal rendelkező személygépjárművek és kishaszonjárművek teljes tiltására vonatkozó uniós szabályozás. Az újragondolt program is már csak a kipufogógáz-kibocsátás 90 százalékos visszafogásáról szól, de ehhez még az Európai Tanácsnak és Parlamentnek is hozzá kell járulnia.

Az Európai Unióban működő autógyártókra 2035-től vonatkozik a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentésére vonatkozó előírás, Ez az uniós jogszabályokban korábban meghatározott 100 százalék helyett került meghatározásra még decemberben, az Európai Bizottság ezzel vonta vissza a belső égésű motoros járművekre vonatkozóan 2023 márciusában elfogadott átfogó tilalmat. A gyártóknak az unióban készült alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél vagy fenntartható üzemanyagok – például e-üzemanyagok és bioüzemanyagok – használatával kell majd kompenzálniuk a kibocsátásuk fennmaradó 10 százalékát.

Az iparág 2035 után is gyárthat majd plug-in hibrideket, mild hibrideket és belső égésű motoros járműveket. Kitta Gergely, a Klímapolitikai Intézet stratégiai és kommunikációs vezetője az InfoRádióban azt mondta, egyelőre még egy javaslatról van szó, amit még el kell fogadnia az Európai Parlamentnek is, de az irány egyértelmű.

„Az Európai Unió egyik fontos zászlóshajó projektje, ha nem a legfontosabb projektje a zöld átállás, amiben az autóipar erősen érintett, mivel eredetileg az volt a terv, hogy 2035-től már csak tisztán elektromos vagy nulla kibocsátású autókat lehessen vásárolni” – magyarázta a szakértő.

Az EU elképzelése azonban káros hatást gyakorolt a gazdaságra és a társadalmi versenyképességre is

– tette hozzá. Látszik, hogy szenvednek az európai autógyárak, számos hír jelent meg 2024-25-ben gyárbezárásokról, kapacitáscsökkentésekről, elbocsátásokról, olykor akár százezres nagyságrendben.

A szakértő azt is kiemelte, hogy az európai, és leginkább a német autóipar mindig is egy fontos gazdasági kitörési pont volt, de most úgy tűnik, más országok és kontinensek gyártói előnyt élveznek, versenyképesebbek, ezért az EU-ban sokkal kevesebb autót lehet gyártani és kevesebbet exportálni.

Kitta Gergely azt is megjegyezte, hogy a kelet-európai térség országai hagyományosan erős autóiparral rendelkeznek, a hagyományos autógyártás mellett az elektromos autógyártásnak is lehetőséget adnak, így technológiai és nemzetközi szempontból is széleskörűen képeznek hidat kelet és nyugat között, köztük Magyarország is.

