Összeöntésre váró almapálinkák a Gyulai Pálinkafesztivál Nemzeti Összetartozás Pálinkája ünnepségén a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontjának báltermében 2022. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Mihályi László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete, komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak – erről beszélt az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.

A tavaszi fagyok komoly kárt tettek a gyümölcsösökben, majd az aszály még betetőzte, így a minőség sem minden esetben volt kiváló – mondta az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke. „Az idei évben elég nehézkes volt mind a beszerzés, mind az ár szempontjából a főzdék helyzete. A kereslet is megint visszaesőben van az előző évhez képest, a kitárolási adatokból azt látjuk, hogy az idei évben megint mintegy 10 százalékos visszaesés van forgalomban” – fogalmazott Mihályi László.

Ez a tendencia visszavezethető arra, hogy kevesebb alkoholt fogyasztanak az emberek, a fiatal generáció inkább a „long drinkek” felé fordult a tömény szeszes italoktól. Vallja: mértékkel kell fogyasztani a pálinkát, és mindenképpen minőségit.

Arról a versenypiaci tényről is beszélt, hogy a gabonaalapú alkoholok előállítása sokkal olcsóbb.

„Minőségben egy jó gyümölcspálinka bőven vetekszik egy gabonaalapú termékkel, sőt az szinte azonnal fogyasztható, és nem kell hosszasan érlelni ahhoz, hogy kiváló termék legyen belőle” – sorolta a pálinka előnyeit.

A teljes magyarországi forgalomnak mintegy három százaléka megy exportra, amin szerinte mindenképp javítani kell, arra viszont lehet építeni, hogy

a pálinka sokszínű, szemben a whisky hagyományával, ahol mindig ugyanaz az íz; a pálinka íze még az évjáratok szerint is különbözik.

„Rengetegféle gyümölcsből készítünk, azon belül lehet még esetleg ágyazni vagy érlelni. És az sem mindegy, hogy kisüsti technológiával vagy tornyossal készül” – mondta még.

Mihályi László szerint a körforgásos visszaváltórendszer bevezetése tavaly okozott nagy kihívást: „Megint volt egy komolyabb emelés a díjakban, anyagilag azért ez is megterhelő, főleg a kisebb főzdék számára.”

A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint a szektorban komoly összefogásra lenne szükség, a külföldi piacok felé pedig egy, maximum két gyümölcsfajtával kellene nyitni.

