Nagyon megváltozik a Chrome böngésző

Fontos változás előtt állnak a Google Chrome felhasználói: szeptembertől az eddiginél jóval gyakrabban érkezik majd frissítés a böngészőhöz. Eddig, négyhetente frissült a Chrome, ősztől azonban már kéthetente fog érkezni frissítőcsomag – írja a hvg.hu a The Verge cikke nyomán.

.A Google közlése szerint „a modern web követelményeinek” tesznek eleget ezzel a döntésükkel. A cél az, hogy a felhasználók és a fejlesztők gyorsabban hozzáférhessenek a teljesítmény- és hibajavításokhoz, valamint az új funkciókhoz.

A gyakoribb frissítések révén a hibák keresése is egyszerűbbé válik.

A változás az asztali mellett az androidos és az iOS-os Chrome-ot is érinti a böngésző szeptember 8-án érkező 153-as verziójától kezdődően. A béta-verziók is kéthetente fognak frissülni.

A fejlesztői (Dev és Canary) csatornák esetében nem lesz változás. A nagyon súlyos sebezhetőségek javítása minden valószínűség szerint ezután is soron kívül, a lehető leghamarabb megérkezik majd a felhasználókhoz.