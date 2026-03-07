ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nagyon megváltozik a Chrome böngésző

Infostart

Ne lepődjön meg, ha az eddigieknél sokkal gyakrabban frissül majd a Chrome böngésző: hamarosan sokkal gyakrabban ad majd ki javítócsomagokat a Google.

Fontos változás előtt állnak a Google Chrome felhasználói: szeptembertől az eddiginél jóval gyakrabban érkezik majd frissítés a böngészőhöz. Eddig, négyhetente frissült a Chrome, ősztől azonban már kéthetente fog érkezni frissítőcsomag – írja a hvg.hu a The Verge cikke nyomán.

.A Google közlése szerint „a modern web követelményeinek” tesznek eleget ezzel a döntésükkel. A cél az, hogy a felhasználók és a fejlesztők gyorsabban hozzáférhessenek a teljesítmény- és hibajavításokhoz, valamint az új funkciókhoz.

A gyakoribb frissítések révén a hibák keresése is egyszerűbbé válik.

A változás az asztali mellett az androidos és az iOS-os Chrome-ot is érinti a böngésző szeptember 8-án érkező 153-as verziójától kezdődően. A béta-verziók is kéthetente fognak frissülni.

A fejlesztői (Dev és Canary) csatornák esetében nem lesz változás. A nagyon súlyos sebezhetőségek javítása minden valószínűség szerint ezután is soron kívül, a lehető leghamarabb megérkezik majd a felhasználókhoz.

Kezdőlap    Tech    Nagyon megváltozik a Chrome böngésző

chrome

böngésző

google chrome

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
 

Katonai járművek gyártásába kezdhet a Volkswagen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izgalmas szombat elé nézünk: nagy meccsek sora vár a futballrajongókra

Izgalmas szombat elé nézünk: nagy meccsek sora vár a futballrajongókra

Hazai pályán az Újpest-Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Huge explosions rock major Tehran airport as residents tell BBC of 'second terrible night in a row'

Huge explosions rock major Tehran airport as residents tell BBC of 'second terrible night in a row'

Iran launches new wave of missiles at Israel as US says it hit 3,000 Iranian targets in first week of conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 06:20
Öt év után újra kinyit a Balaton egyik legnépszerűbb létesítménye
2026. március 7. 05:40
Most napokig óriási felfordulás lesz a budapesti villamosközlekedésben
×
×