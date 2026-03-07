Még mindig kell a kabát, de csak reggel, aztán pulóver is alig – időjárás

Napos és száraz időre lehet számítani a hétvégén, a reggeli órákban még továbbra is elkél a kabát, délutánonként viszont 14-19 fok közt alakul a csúcsérték, érdemes lesz kimozdulni a szabadba.

De nem csupán a Kárpát-medencében van ez így, a környező országokban is felhőtlen az ég egy anticiklon miatt. Ennek a magas nyomású légköri képződmény peremén azért jóval dúsabb a felhőzet, benne szaharai por érkezett Nyugat-Európába. Ilyen akár a Kárpát-medencébe is érkezhet később, de ne szaladjunk ennyire előre!

Derűs, hideg éjszaka (-3-3) után ismét gyorsan melegszik a levegő, árnyékban is kifejezetten meleg lesz, hát még napon! Keleties szél legfeljebb a Dunántúl északi részén lehet.

Ilyenkor 8 fok szokott lenni a csúcs, most 17-18 körül lesz.

Vasárnap és a jövő héten nagyobb részében is egészen hasonló időre lehet számítani, mindenki használja ki!