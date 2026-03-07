Öt év után újra kinyit a Balaton egyik legnépszerűbb létesítménye

A siófoki Galerius Fürdő 2021. július 21-én zárta be a kapuit a nagyközönség előtt, akkor még úgy tűnt, hogy „csak” a tetőszerkezettel vannak gondok, majd kiderül, hogy tervezési és kivitelezési hiányosságok miatt számos egyéb probléma is akad az élményfürdő épületével – írja a termalonline.hu.

A fentiek miatt lényegében teljes felújításra kényszerült a 2006-ban átadott fürdő. A csaknem kétmilliárd forintra rúgó munkálatokat Siófok városa részben pályázati forrásból, részben önerőből állta. A jó hír pedig, hogy már csak egy szűk hónapot kell várni az újranyitásra.

A 2024 őszén kezdődött felújítás ugyan elhúzódott, de a napokban kiderült, hogy 2026. április 1-jén, reggel 9 órakor, tehát még a húsvéti hétvége előtt megnyitják az élményfürdőt.

Mint olvasható, a Galerius hiánypótló szerepet tölt be a térségben, hiszen egész évben, időjárástól függetlenül fürdőzési lehetőséget biztosított a Balatonnál, ráadásul termálvizes medencékkel is

rendelkezik.

A fürdő belépőárakról itt lehet tájékozódni.