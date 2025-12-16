ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
Christmas dinner with salmon and side dishes
Nyitókép: Getty Images/GMVozd

Ennyibe kerül a karácsony: az elemző szerint az árak átalakítják a keresletet

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője, Erdélyi Dóra az InfoRádió GeoTrendek című műsorában arról beszélt, hogy a karácsony bizonyos elengedhetetlen élelmiszere, alapanyaga drágult idén, ami az emberek vásárlási szokásaira is hatással van. Másfelől viszont több termék ára is csökkent az előző évi szinthez képest.

A magyarok átlagosan 45 ezer forintot költenek a karácsonyi ünnepi asztalon szereplő termékekre – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője, kiemelve, hogy számos, a karácsonyi édességekhez szükséges termék, például a dió vagy a csokoládé is drágult idén, a méz azonban olcsóbb lett.

„Kártevő okoz nagy gondokat, a dióburok-fúrólégy, ami miatt megkeseredik, ehetetlenné válik a dióbél, ez pedig a kínálatot csökkenti, így növeli az árakat. Jól látszik az áremelkedés:

tavaly novemberben még körülbelül 5700 forint volt a dióbél kilója, idén viszont már eléri a 6000 forintot az átlagára, ez főleg a bejgli tekintetében lehet szomorú hír”

– magyarázta a szakértő. A közkedvelt sütemény kapcsán az elemző megjegyezte, egy magyar felmérés szerint az emberek 25 százaléka vásárolja boltban a bejglit, a többség, 41 százalék viszont otthon süti. Pozitívumként említette, hogy a sertéskaraj, az akácméz és a rétesliszt ára viszont csökkent tavalyhoz képest, utóbbi esetén az árrésstop volt jelentős árcsökkentő erő.

A dió mellett a csokoládé is megkerülhetetlen eleme a téli ünnepkörnek, ám az elmúlt években jelentősen emelkedett a kakaó ára. A szaloncukor esetében például az látható, hogy a gyártók a kiszerelések méretét csökkentik, az árát viszont nem, vagy éppenhogy növelik is. Ez a keresletet is átalakítja a szakértő szerint, ugyanis

a fogyasztók inkább kevesebb, de drágább, minőségibb csokoládét vesznek.

Erdélyi Dóra elmondta, a kakaó világpiaci ára idén ért el a csúcsra, mikor több mint 10 dollár volt a kilogrammonkénti ára, szemben a korábbi, 2,6 dolláros árral, vagyis közel megötszöröződött az alapanyag értéke. Az év folyamán később mérséklődött ugyan 5,6 dollárra, viszont időbe telik, amíg ez átgyűrűzik a csokoládéárakba is. A KSH felmérése szerint itthon novemberben 11 százalékot drágult a csokoládé-kakaó az egy évvel korábbihoz képest, ami nem kiugró, de azért magas áremelkedést jelent.

A teljes beszélgetés szerdán, december 17-én hallgatható meg az InfoRádió Geotrendek című műsorában.

Gazdaság    Ennyibe kerül a karácsony: az elemző szerint az árak átalakítják a keresletet

család

költségek

csokoládé

dió

drágulás

karácsony

erdélyi dóra

oeconomus

24 ÓRA
