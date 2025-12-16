ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
A Northrop részéről aláíró: Michael Deavers, Regional Executive for Europe at Northrop Grumman. A 4iG SDT részéről aláíró: dr. Sárhegyi István – 4iG Space and Defence Technologies vezérigazgatója. MellettükJászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke (j) és Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete (b).

A 4iG megállapodott a világ egyik top védelmi gyártójával

A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal. A világ top 5 védelmi technológiai gyártója közé tartozó vállalatcsoport és a 4iG SDT közötti együttműködés célja a közös projektek és ipari együttműködések feltérképezése a drónelhárítás, a korszerű fegyverrendszerek és fejlett védelmi technológiák, valamint az űripari megoldások területén. A megállapodás strukturált keretet biztosít a felek számára az üzleti, technológiai és gyártási képességek összehangolt felméréséhez, valamint az együttműködési lehetőségek egyeztetéséhez. Az egyeztetések magukban foglalhatják a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizációjának vizsgálatát, valamint az európai védelmi piacokhoz való hozzáférés lehetőségeit.

Az Northrop Grumman vezető globális repülési és védelmi technológiai vállalat, amely a világ legkifinomultabb fegyvereinek, repülőgépeinek, rakétavédelmi rendszereinek, missziós megoldásainak és űrrendszereinek tervezésére, fejlesztésére, gyártására, integrálására és karbantartására specializálódott. A vállalat élen jár a precíziós irányítású fegyverrendszerekhez szükséges, a modern okoslőszerek pontosságát, megbízhatóságát és célzott hatékonyságát biztosító, intelligens vezérlési és gyújtótechnológiák fejlesztésében – olvasható a 4iG sajtóközleményében.

„A Northrop Grumman által fejlesztett korszerű fegyverrendszerek – köztük a GPS-alapú irányítórendszerekkel felszerelt okoslőszer-megoldások és a manőverező, nagy pontosságú lövedékek – a modern hadviselés legfejlettebb eszközeit képviselik. Ezek a rendszerek nemcsak a tűzerő alkalmazásának pontosságát és hatékonyságát növelik, hanem új ipari és technológiai lehetőségeket is megnyithatnak. Az előkészítés alatt álló együttműködés lehetőséget teremthet arra, hogy Magyarország a precíziós tűztámogatás és az intelligens fegyverrendszerek területén is meghatározó szereplővé váljon, és a hazai védelmi ipar bekapcsolódjon ezen csúcstechnológiák jövőbeni fejlesztésébe” – mondta dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

A 4iG SDT egyik legfontosabb célja, hogy erősítse Magyarország szerepét a következő generációs, NATO-kompatibilis védelmi képességek fejlesztésében. A most megkötött megállapodás keretet biztosít annak feltérképezésére, hogy a 4iG SDT ipari képességei és a Northrop Grumman szakértelme hogyan járulhatnak hozzá a jövő NATO-kompatibilis védelmi rendszereinek fejlesztéséhez. A felek úgy vélik, hogy az együttműködésnek köszönhetően Magyarország a technológiák ipari előkészítésén és a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizálásán keresztül az európai védelmi piacokon is nagyobb hozzáadott értékkel kapcsolódhat be a modern védelmi technológiák ökoszisztémájába.

