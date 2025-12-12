Balogh László: ilyen évet még nem látott az ingatlanpiac

2025 rendkívül izgalmas év volt az ingatlanpiacon, ugyanis a hazai lakáspiac „modernkori” történetében nemigen fordult még elő olyan, hogy két intenzív keresleti hullám is végigsöpört volna rajta – ismertette Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban.

Az év elején a prémium államkötvényből kiszálló befektetők mozgatták meg a piacot, ez a hatás leginkább a nagyvárosokban és Budapesten volt érezhető. Ez nagyjából április-májusra lecsengett

– tette hozzá a vezető elemző.

Júliustól pedig az Otthon Start program bejelentése mozgatta meg a saját célra vásárló elsőlakás-vásárlókat az ország szinte minden pontján.

Ennek köszönhetően 2025-ben volt olyan időszak, amikor a költözés gondolata kétmillió embert foglalkoztatott. Az ingatlan.com látogatottsága augusztusban meghaladta a kétmillió valós felhasználót, erre 25 éves történetében nem nagyon volt eddig példa

– emelte ki Balogh László.

Az ingatlan.com statisztikája alapján 2025 augusztusában több mint 50 millió keresés történt házak hirdetéseire, illetve több, mint 45 milló keresés történt lakáshirdetésekre, ez az idei évben csúcsot jelent. Az eladó házak hirdetéseire történt keresések száma októberben ismét az augusztusi rekordközeli szintet ostromolta.

Forrás: ingatlan.com

Az Otthon Start program „átírta az eddig ismert szabályrendszereket”, amit az ingatlanpiacról tudtunk. Ennek egyik fő eleme, hogy a fiatal lakásvásárlók „rendkívül intenzív” módon jelentek meg a keresők között, másrészt pedig a budapesti dinamikus lakásdrágulás is „elfáradt” az év közepétől kezdve – ismertette a vezető elemző.

Októbertől drasztikusan lassult a lakásárak emelkedése, novemberre pedig már egy minimális korrekció is történt a fővárosi lakásárakban, ilyenre még nem nagyon volt példa válsághelyzeten kívül a fővárosi lakáspiac történetében. Balogh László hozzátette, utoljára 2021-ben találkozhattak ilyen nagyméretű kereslettel az eladók, mint amilyen idén volt, az év egészében több, mint 3,5 millió érdeklődés érkezett. Idén több mint 380 ezer eladó lakás és ház hirdetését töltötték fel az ingatlantulajdonosok és az ingatlanközvetítők, továbbá a lakásfejlesztők, ez 7,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A friss kínálat is megmozdult

– értékelte a helyzetet a vezető elemző.

Az október-novemberi hónapokban egyre több lakáseladó döntött úgy, hogy meghirdeti eladásra otthonát, és ő is megpróbál továbbköltözni,

az Otthon Start Program szeptemberi keresletösztönző hatásának nyomán. A lakásáremelkedés év közbeni lassulásának több oka is van: az árak év eleji kilövése leginkább a befektetőknek volt köszönhető, akik főleg a nagyvárosokban és Budapesten koncentrálódtak lakásvásárlóként. Az év második felében pedig szembetűnő volt, hogy júniusban már a másfél millió forintos négyzetméterárhatár környékén voltak az ingatlanárak – ismertette Balogh László.

Ennek azért van jelentősége, mert a program keretében csakis olyan lakást lehet megvásárolni 3 százalékos hitelre, amely nem drágább négyzetméterenként másfél millió forintnál. Ez lelassította a lakásdrágulást a fővárosban, ennek hatása tovagyűrűzött a többi településre is.

A vezető elemző hozzátette, mindeközben menet közben folyamatosan jelentették be a beruházók a lakásépítéseket, amelyeket szintén az Otthon Start program elindulása ösztönzött. Olyan lakások épülnek az ilyen beruházások keretében, ahol a négyzetméterár nem haladja meg a másfél millió forintot. Ez azt a helyzetet eredményezte a 2025-ös év végére, hogy

bizonyos kerületekben a fővárosban paneláron lehet új lakást vásárolni

– emelte ki Balogh László.

A lakásárak emelkedésének lassulása ugyanakkor nem azt jelenti, hogy jóval olcsóbbá válnának az ingatlanárak, hanem egyszerűen csak az áremelkedés tempója lassult. A jelenlegi szintjükről tehát már nehezen mennek felfelé az ingatlanárak, főleg Budapesten – fűzte hozzá a vezető elemző.