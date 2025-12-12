ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.67
usd:
325.94
bux:
0
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Balogh László: ilyen évet még nem látott az ingatlanpiac

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Idén volt olyan hónap, amikor kétmillióan foglalkoztak a költözés gondolatával – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban. 25 éves csúcsokat dönt az érdeklődés az ingatlanok iránt idén.

2025 rendkívül izgalmas év volt az ingatlanpiacon, ugyanis a hazai lakáspiac „modernkori” történetében nemigen fordult még elő olyan, hogy két intenzív keresleti hullám is végigsöpört volna rajta – ismertette Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban.

Az év elején a prémium államkötvényből kiszálló befektetők mozgatták meg a piacot, ez a hatás leginkább a nagyvárosokban és Budapesten volt érezhető. Ez nagyjából április-májusra lecsengett

– tette hozzá a vezető elemző.

Júliustól pedig az Otthon Start program bejelentése mozgatta meg a saját célra vásárló elsőlakás-vásárlókat az ország szinte minden pontján.

Ennek köszönhetően 2025-ben volt olyan időszak, amikor a költözés gondolata kétmillió embert foglalkoztatott. Az ingatlan.com látogatottsága augusztusban meghaladta a kétmillió valós felhasználót, erre 25 éves történetében nem nagyon volt eddig példa

– emelte ki Balogh László.

Az ingatlan.com statisztikája alapján 2025 augusztusában több mint 50 millió keresés történt házak hirdetéseire, illetve több, mint 45 milló keresés történt lakáshirdetésekre, ez az idei évben csúcsot jelent. Az eladó házak hirdetéseire történt keresések száma októberben ismét az augusztusi rekordközeli szintet ostromolta.

Forrás: ingatlan.com
Forrás: ingatlan.com

Az Otthon Start program „átírta az eddig ismert szabályrendszereket”, amit az ingatlanpiacról tudtunk. Ennek egyik fő eleme, hogy a fiatal lakásvásárlók „rendkívül intenzív” módon jelentek meg a keresők között, másrészt pedig a budapesti dinamikus lakásdrágulás is „elfáradt” az év közepétől kezdve – ismertette a vezető elemző.

Októbertől drasztikusan lassult a lakásárak emelkedése, novemberre pedig már egy minimális korrekció is történt a fővárosi lakásárakban, ilyenre még nem nagyon volt példa válsághelyzeten kívül a fővárosi lakáspiac történetében. Balogh László hozzátette, utoljára 2021-ben találkozhattak ilyen nagyméretű kereslettel az eladók, mint amilyen idén volt, az év egészében több, mint 3,5 millió érdeklődés érkezett. Idén több mint 380 ezer eladó lakás és ház hirdetését töltötték fel az ingatlantulajdonosok és az ingatlanközvetítők, továbbá a lakásfejlesztők, ez 7,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A friss kínálat is megmozdult

– értékelte a helyzetet a vezető elemző.

Az október-novemberi hónapokban egyre több lakáseladó döntött úgy, hogy meghirdeti eladásra otthonát, és ő is megpróbál továbbköltözni,

az Otthon Start Program szeptemberi keresletösztönző hatásának nyomán. A lakásáremelkedés év közbeni lassulásának több oka is van: az árak év eleji kilövése leginkább a befektetőknek volt köszönhető, akik főleg a nagyvárosokban és Budapesten koncentrálódtak lakásvásárlóként. Az év második felében pedig szembetűnő volt, hogy júniusban már a másfél millió forintos négyzetméterárhatár környékén voltak az ingatlanárak – ismertette Balogh László.

Ennek azért van jelentősége, mert a program keretében csakis olyan lakást lehet megvásárolni 3 százalékos hitelre, amely nem drágább négyzetméterenként másfél millió forintnál. Ez lelassította a lakásdrágulást a fővárosban, ennek hatása tovagyűrűzött a többi településre is.

A vezető elemző hozzátette, mindeközben menet közben folyamatosan jelentették be a beruházók a lakásépítéseket, amelyeket szintén az Otthon Start program elindulása ösztönzött. Olyan lakások épülnek az ilyen beruházások keretében, ahol a négyzetméterár nem haladja meg a másfél millió forintot. Ez azt a helyzetet eredményezte a 2025-ös év végére, hogy

bizonyos kerületekben a fővárosban paneláron lehet új lakást vásárolni

– emelte ki Balogh László.

A lakásárak emelkedésének lassulása ugyanakkor nem azt jelenti, hogy jóval olcsóbbá válnának az ingatlanárak, hanem egyszerűen csak az áremelkedés tempója lassult. A jelenlegi szintjükről tehát már nehezen mennek felfelé az ingatlanárak, főleg Budapesten – fűzte hozzá a vezető elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Balogh László: ilyen évet még nem látott az ingatlanpiac

ingatlanpiac

balogh lászló

ingatlan.com

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.
 

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A három vezető amerikai indexből kettő is rekordot döntött tegnap, miután a befektetők a kamatcsökkentésen fellelkesülve elkezdtek átrotálni a tech papírokból a piac többi része felé. Ázsiában ugyancsak jó volt a hangulat, durván 1,5 százalék körüli emelkedést mutattak a helyi indexek, beleértve a japán és a hongkongi tőzsdét. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat várhatóan itt is érezteti majd a hatását, a határidős indexek állása alapján az európai piacokon is emelkedéssel indulhat majd a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sűrű köd borítja be az országot, a fél országra kiadták a figyelmeztetést

Sűrű köd borítja be az országot, a fél országra kiadták a figyelmeztetést

Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Gazans in tents have been hit by heavy rain as failure to find last Israeli hostage risks derailing peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 08:48
Friss számok: visszaesik az ipari termelés, nő az építőipari termelés a tavalyi adatokhoz képest
2025. december 12. 07:36
18 millió fő eddig: rekordévet zár a magyar turizmus
×
×
×
×