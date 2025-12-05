ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Happy young couple buying their new apartment or house and starting new life together. Real estate concept.
Nyitókép: mladenbalinovac/Getty Images

Szakértő: nem az Otthon Start csillaga áldozott le, más áll az ingatlanpiaci fordulat hátterében

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Novemberben havi szinten 7 százalékos, éves összevetésben pedig 15 százalékos csökkenést tapasztaltak a lakáspiac keresleti oldalán az ingatlan.com szakértői. Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője azt mondta, nem az Otthon Start program lendülete fogyott el, hanem a piac vár, méghozzá több, folyamatban lévő lakásépítési beruházásra.

Novemberben az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma meghaladta a negyedmilliót, a keresleti adatok azonban jócskán elmaradtak az előző hónap és az előző év hasonló időszakának keresleti adataitól is – mondta az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

„Novemberben összességében több mint 260 ezer telefonos érdeklődést mértünk az eladó lakásokra és házakra, és a tulajdonosok, illetve az ingatlanközvetítők közel 32 ezer eladó lakóingatlant hirdettek meg eladásra. Ha a tendenciákat nézzük, hogy ez az előző év azonos időszakához képest hogyan alakul, akkor meglepő fordulatot láthatunk abból a szempontból, hogy most mintha a vevők malmára hajtaná a vizet a piaci dinamika változása. Ez azt jelenti, hogy amíg

éves összevetésben a kereslet közel 15 százalékkal csökkent, addig a kínálat szinte ugyanilyen mértékben nőtt,

hogyha tavaly novemberi hirdetésfeladásokat vetjük össze a telefonos érdeklődésekkel.”

A visszaesésnek több oka is van. Tavaly novemberben már érezhető volt például az állampapírpiacról kiszálló befektetők megjelenése az ingatlanpiacon, emellett a szeptemberben indult Otthon Start program első hulláma is kifutóban van, ami azt jelenti, hogy az első lakásvásárlók leginkább szeptember-októberben voltak aktívak az ingatlanpiacon, és nagyon sokan már a januári időszakot várják, amikor a kínálat még tovább bővülhet a bejelentett új lakások megjelenésével, ezzel a beruházásokra utalt.

„Azt látjuk, hogy

a kereset és a kínálat dinamikája megváltozott, a kínálat folyamatosan nő, és ez nem csak a feladott hirdetésekre igaz, hanem a teljes kínálat egészére is”

– mondta.

A számok:

  • szeptember végén még alig 134 ezer eladó lakóingatlanból válogathattak a vevők
  • november végére már 140 ezer fölé kúszott ez a szám.

Balogh László emlékeztetett: a november amúgy sem erős hónap az ingatlanpiacon, de a szokásos számokat is sikerült idén alulmúlni ebben a hónapban, december közepétől pedig szinte teljes a leállás, tehát az idei utolsó havi adatok is érdekességeket tartogathatnak.

Akik számolnak az Otthon Start hitelével, tehát Balogh László szerint sokan még kivárnak, és készülnek 2026-ra, mivel akkor bővebb lesz a kínálat, több ingatlanberuházó is épp az Otthon Start-igénylőkra céloz; a XI., a III. és a XV. kerületben építés alatt álló, másfél millió forintos négyzetméterár alatt elérhető projektek nagy számú ingatlant hoznak.

