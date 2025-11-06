ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök Lénárd
Fiatal párnak mutat be egy eladó lakást egy ingatlanügynök.
Nyitókép: Getty Images/urbazon

Lakáspiaci fordulat: októberben feleződött a drágulás üteme

Infostart / MTI

Az ingatlan.com október lakásárindexe szerint mintegy felére esett vissza a havi lakásdrágulás üteme, októberben havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8 százalékos tempótól, az éves drágulás is lassult 17,1 százalékról 15,9 százalékra – közölte az ingatlan.com.

Budapesten megfogta az árakat az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter-ársapka. November elején 1,49 millió forintba kerül a fővárosi használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára, pedig szeptember elején még 1,45 millió forintnál járt ez az árszint, ami két hónap alatt 2,2 százalékos áremelkedésnek felel meg.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, érdekesség, hogy az Otthon Start program júliusi kihirdetése és a szeptemberi indulása között még 5,4 százalékkal emelkedtek az eladó budapesti használt társasházi lakások átlagos négyzetméterárai, viszont az utóbbi két hónapban már kevesebb mint felére csökkent ez a drágulási tempó. Szerinte ez leginkább annak köszönhető, hogy a fővárosi átlagos használt lakásárak már nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak a másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát fölé nőni. Ez pedig természetes fékező hatást gyakorolhat a további drágulásra is. A jelenlegi lassulás tehát nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a lakások, hanem azt, hogy már nem emelkednek olyan gyorsan, mint korábban – tette hozzá.

A közleményben kitértek arra, hogy a társasházi lakások és a kertes házak kínálatát együttesen vizsgálva a fővárosi használt ingatlanok átlagos négyzetméterára 1,39 millió forint volt november elején, de az egyes kerületek árszintjei között óriási különbségek adódnak. A legmagasabb árakat továbbra is a belváros és a budai hegyvidék nyújtja, az V. kerületben 2 millió forint, az I. és XII. kerületben pedig 1,8 millió forint körüli a négyzetméterenkénti mediánár. A legkedvezőbb árak ezzel szemben a peremkerületekben találhatók, ahol szinte harmadáron lehet ingatlant vásárolni, a XXIII. kerületben 800 ezer, a XVIII. kerületben 900 ezer, míg a beköltözési korlátozásokat nemrég kilátásba helyezett XVI. kerületben 1 millió forint körül alakulnak az átlagos négyzetméterárak.

A régiók közül Észak-Magyarországon volt a leglátványosabb a lassulás, szeptemberben még 6 százalék feletti drágulás következett be havi szinten, októberre viszont mindössze 0,8 százalék lett belőle – írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy a vármegyeszékhelyek piacán a legdrágább város Debrecen, ahol 998 ezer forint a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Győrben és Szegeden 900-950 ezer forint körül alakul a fajlagos árszint, ami azt mutatja, hogy az ipari központként is funkcionáló nagyobb vidéki városok egyre közelebb kerülnek a fővárosi lakásárakhoz. A skála másik végén ugyanakkor hatalmas a különbség, Salgótarjánban megközelítően 300 ezer, Békéscsabán 447 ezer, míg Kaposváron 515 ezer forintért kínálják a használt lakások és házak négyzetméterét.

A lakásárak változásában a következő hónapokban az Otthon Start programban megjelenő új lakások hozhatnak ismét fordulatot. „Az Otthon Startos első lakásvásárlókat célzó új lakások 2026 januárjától jelenhetnek meg nagyobb számban a kínálatban. Bizonyos településeken és kerületekben azzal a furcsa helyzettel találkozhatnak majd a vásárlók, hogy szinte ugyanannyiért vehetnek majd jó minőségű használt vagy új építésű ingatlant, aminek biztosan lesz majd hatása az árszintekre is” – hívta fel a figyelmet a közleményben az ingatlan.com szakértője.

