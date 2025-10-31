Bezárul az olló: jövőre már ugyanannyiért vehetünk új garzonlakást, mint használtat

Budapesten az eladó lakások négyzetméterenkénti ára beállt a másfél millió forintos szint környékére, amely egyben az Otthon Start Program határszintje is. 2026 első negyedévében az új építésű és a használt fővárosi garzonlakások ugyanazon az árszinten lesznek várhatóan elérhetők. Nagyok az árkülönbségek a panellakások kategóriájában – ismertette az aktuális lakáspiaci helyzetet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban.

Ahol kevéssel maradt el a négyzetméterár ettől a határtól, ott jobban közelített a másfél millió forinthoz, ahol pedig fölötte járt, például 1,6 millió forint környékén, ott pedig felülről közelített a határértékhez. Mindeközben sorra jönnek a bejelentések a program feltételeit teljesítő, újonnan épülő ingatlanokról.

Ezeknek, a feltételeket teljesítő ingatlanoknak az ára tovább nem tud emelkedni, viszont a használt garzonlakások ára is közelíti ezt a szintet. A gyakorlatban nem igazán volt még rá példa, hogy az eladók külső kényszer nélkül csökkentették volna az áraikat. Ez ahhoz vezethet, hogy 2026 első negyedévében

az új építésű és a használt fővárosi garzonlakások ugyanazon az árszinten lesznek elérhetők

– tette hozzá a szakértő.

Várhatóan februárban lép életbe az a szabályozás, amely szerint már tervezőasztal mellől is lehet majd vásárolni új építésű ingatlant hitelre. Ebben a fix 3 százalékos hitel komoly részarányt képviselhet.

Szeptemberben volt egy nagy volumenű kamatfizetés az akkor lejáró, kiemelkedően magas hozamot biztosító államkötvények után, a befektetők pedig „mozgatták a szálakat” az új építésű ingatlanok piacán. A legnépszerűbbek a 40-50 négyzetméter közötti társasházi lakások voltak az elmúlt időszakban, és a jelentős kamatfizetés nagy szerepet játszott abban, hogy a prémium ingatlanok iránt megnőtt a kereslet. Ezek olyan ingatlanok, amelyek nem teljesítik az Otthon Start Program feltételeit.

A garzonlakások egyszerre számítanak az elsőlakás-vásárlók és a befektetők kedvencének is. Mindeközben a panellakások tekintetében kettészakadt a piac. A legolcsóbb és a legdrágább panellakások között negyvenszeres az árkülönbség. Egy salgótarjáni, 28 négyzetméteres, felújítandó lakás már 4 millióért megkapható. Az országosan top 10 legdrágább panellakás a 120 millió forintos árszint környékén van, ezek főként budapestiek. Egy siófoki, ezüstparti, panorámás panellakás országosan a kilencedik legdrágábbnak számít.

A panellakások „szitokszónak” számítottak 20-25 évvel ezelőtt, magas rezsiköltségük miatt. Mostanra viszont kifejezetten vonzók lettek azzal, hogy milyen magas árszintet értek el Budapesten a lakásárak. Egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglaépítésű lakáshoz képest árszintjük 20-25 százalékkal alacsonyabb – tette hozzá Balogh László.