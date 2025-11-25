ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.16
usd:
331.35
bux:
108331.53
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Construction of new and modern modular house. Walls made from composite wooden sip panels with styrofoam insulation inside. Building new frame of energy efficient home concept.
Nyitókép: Bilanol/Getty Images

Otthon Start: lakások tízezreivel bővülhet most a kínálat

Infostart

A kormány fontolóra vehette, hogy a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti az Otthon Start programot, így a tanyák és birtokközpontok mellett egyéb külterületen lévő lakóingatlanokra is igényelhető lenne a 3 százalékos hitel.

Több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata, ugyanis az ingatlan.com értesülései szerint a kormány fontolóra vette, hogy a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti az Otthon Start programot, így a tanyák és birtokközpontok mellett egyéb külterületen lévő lakóingatlanokra is igényelhető lenne a 3 százalékos hitel – közölte az ingatlanhirdetési portál kedden.

Megállapításukat arra alapozták, hogy Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcast műsorában nézői kérdésre elmondta, a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanok is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. A legtöbb külterületi lakóingatlan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben, míg a zártkerti lakóingatlanok többsége Bács-Kiskun, Pest, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében van.

Kitértek az ingatlan.com felületén elérhető Hitelintézőre is, amelynek a segítségével november közepétől tudnak az első lakásvásárlók online formában is előminősítést kérni otthon startos hitelre.

Az előminősítéshez szükséges adatokat kitöltők több mint 60 százaléka, a megszerzett előminősítést a bankoknak benyújtó felhasználók pedig több mint 80 százaléka igényelt otthon startos hitelt - hívta fel a figyelmet a közleményben Balogh László, hozzátéve, hogy az első lakásvásárlók részéről nagy az igény az otthon startnak megfelelő ingatlanokra.

Kezdőlap    Gazdaság    Otthon Start: lakások tízezreivel bővülhet most a kínálat

külterület

lakóingatlan

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Gazdasági információk tekintetében ma  jön az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak. Ami pedig a tőzsdei folyamatokat illeti: az ázsiai piacokon jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában bizonytalan a hangulat. A magyar tőzsdén akadnak izgalmak, nagy raliban van ugyanis a Delta részvénye. Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttunk: úgy megtépázta a csapatot a bundabotrány, hogy nem maradt játékosuk

Ilyet még nem láttunk: úgy megtépázta a csapatot a bundabotrány, hogy nem maradt játékosuk

A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

Russia and Ukraine trade attacks after days of intense talks over a US-backed plan for ending the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 10:10
Fordulat Németországban, foghatják a fejüket a döntéshozók
2025. november 25. 08:05
Százezrekről csúszhat le, aki most kivár: lejárnak az Otthon Start kedvezmények
×
×
×
×