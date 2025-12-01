Novemberben az országos lakáspiaci aktivitás az év végi lecsendülés jeleit mutatja, de a kereslet és a kínálat dinamikája teljesen eltérő: a kereslet csökkent, miközben a kínálati oldalon kétszámjegyű bővülés következett be a frissen meghirdetett lakóingatlanoknál - közölte saját adatai alapján az ingtalan.com.

Az elemzés szerint a kereslet 7 százalékkal csökkent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15 százalékkal mérséklődött novemberben. Az éves viszonylatban mutatott keresleti visszaesés annak is köszönhető, hogy tavaly novemberben az állampapírból kiszálló befektetők jelenléte érezhetően megnőtt a lakáspiacon - írták.

Az ingatlantulajdonosok és közvetítők 32 ezer eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel novemberben, így a friss kínálat 12 százalékkal nőtt éves alapon. Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala vármegyék kivételével mindenhol több hirdetés került piacra, mint tavaly novemberben. A teljes kínálat november végén már több mint 140 ezer eladó lakóingatlan-hirdetésből állt, ami éves összevetésben 1,5 százalékos bővülés.

Közölték: a kínálati oldal augusztus vége óta folyamatosan bővül, akkor 131 ezer lakás és ház kínálatából válogathattak a vevők, amihez képest jelenleg 7 százalékkal nagyobb a kínálat. A kínálat bővülése leginkább az első lakásvásárlók megjelenésének köszönhető és annak, hogy ez továbbköltözési láncreakciót indított be az ország legtöbb településén.

Az ingatlan.com szerint a kereslet lassulása és a kínálat gyors bővülése együtt jelentősen fékezi az áremelkedést. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: az elsőlakás-vásárlók a szeptemberben elindult Otthon Start program miatt tízezres nagyságrendben jelentek meg a piacon az elmúlt hetekben és hónapokban, ami érezhetően bővítette a kínálatot is. Egyre több eladó hirdeti meg a lakását vagy házát a költözésben reménykedve, ami az ország nagy részében továbbköltözési láncreakciót indított, és folyamatosan bővíti a kínálatot. A következő keresleti hullám januárban érkezhet, amikor a közszolgálati dolgozók megkapják az egymillió forintos támogatást, 2026 februárjától pedig már a tervasztal mellől is megvásárolhatók lesznek az új lakások 3 százalékos hitellel - tette hozzá.