ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.55
usd:
327.3
bux:
110126.67
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
New residential house construction site. Industry and investment in Europe, house development
Nyitókép: Konoplytska, Getty Images

Most tolonganak az ingatlaneladók, a vevők már nem annyira

Infostart / MTI

A kereslet 7 százalékkal csökkent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15 százalékkal mérséklődött novemberben.

Novemberben az országos lakáspiaci aktivitás az év végi lecsendülés jeleit mutatja, de a kereslet és a kínálat dinamikája teljesen eltérő: a kereslet csökkent, miközben a kínálati oldalon kétszámjegyű bővülés következett be a frissen meghirdetett lakóingatlanoknál - közölte saját adatai alapján az ingtalan.com.

Az elemzés szerint a kereslet 7 százalékkal csökkent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15 százalékkal mérséklődött novemberben. Az éves viszonylatban mutatott keresleti visszaesés annak is köszönhető, hogy tavaly novemberben az állampapírból kiszálló befektetők jelenléte érezhetően megnőtt a lakáspiacon - írták.

Az ingatlantulajdonosok és közvetítők 32 ezer eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel novemberben, így a friss kínálat 12 százalékkal nőtt éves alapon. Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala vármegyék kivételével mindenhol több hirdetés került piacra, mint tavaly novemberben. A teljes kínálat november végén már több mint 140 ezer eladó lakóingatlan-hirdetésből állt, ami éves összevetésben 1,5 százalékos bővülés.

Közölték: a kínálati oldal augusztus vége óta folyamatosan bővül, akkor 131 ezer lakás és ház kínálatából válogathattak a vevők, amihez képest jelenleg 7 százalékkal nagyobb a kínálat. A kínálat bővülése leginkább az első lakásvásárlók megjelenésének köszönhető és annak, hogy ez továbbköltözési láncreakciót indított be az ország legtöbb településén.

Az ingatlan.com szerint a kereslet lassulása és a kínálat gyors bővülése együtt jelentősen fékezi az áremelkedést. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: az elsőlakás-vásárlók a szeptemberben elindult Otthon Start program miatt tízezres nagyságrendben jelentek meg a piacon az elmúlt hetekben és hónapokban, ami érezhetően bővítette a kínálatot is. Egyre több eladó hirdeti meg a lakását vagy házát a költözésben reménykedve, ami az ország nagy részében továbbköltözési láncreakciót indított, és folyamatosan bővíti a kínálatot. A következő keresleti hullám januárban érkezhet, amikor a közszolgálati dolgozók megkapják az egymillió forintos támogatást, 2026 februárjától pedig már a tervasztal mellől is megvásárolhatók lesznek az új lakások 3 százalékos hitellel - tette hozzá.

Kezdőlap    Gazdaság    Most tolonganak az ingatlaneladók, a vevők már nem annyira

ingatlan

vétel

eladás

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában
A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Hétfő reggel zajlott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter meghallgatása a parlament költségvetési bizottságában. A tárcavezető azzal kezdte, hogy a háború és a német gazdaság szenvedése nem segít a gazdaság növekedésén, valamint a költségvetés helyzetén, ezért a kormánynak aktívnak kell lennie és támogatnia a fogyasztás ösztönzésén keresztül a GDP növekedését. Ezért volt szükség a költségvetési hiány emelésére, de egyáltalán nem túlzott mértékben (mint Romániában), amit így szerinte a piac elfogadott, és elkerülhetőek a negatív hitelminősítői és uniós lépések. Szólt a bankok működéséről is, valamint a jegybank szerinte "erős szigort" folytató monetáris politikájáról. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy nem szabad a nyugdíjrendszer jelenlegi szabályaihoz hozzányúlni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt

Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt

A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 11:40
Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország
2025. december 1. 11:28
Itt az adatáradat a KSH-tól
×
×
×
×