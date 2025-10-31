ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.76
usd:
336.45
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Home concept, Home savings, Selling home,Money and house, Business and finance concept, Concept For Tax, concept
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Balogh László: visszaesett az ingatlanpiaci érdeklődés, de van még benne kakaó

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az elmúlt két-három évhez képest még mindig erős heteket, hónapokat produkál a lakáspiac, de heti, havi összevetésben csökkent az érdeklődés – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban.

Az Otthon Start Program indulásakor, szeptember elején még csúcson járt, október végére azonban visszaesett az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt – ismertette Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban.

A korábbi állami lakástámogatási programoknál is megfigyelhető volt, hogy a bejelentés utáni időszakban tetőzött az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. Ez jelen esetben is így volt, az OSP bejelentése előtti héthez képest megduplázódott az érdeklődések száma augusztus utolsó hetében, szeptember első hetében.

Forrás: ingatlan.com
Forrás: ingatlan.com

Rendkívül sok olyan lakásvásárló, hiteligénylő jelent meg a piacon, aki a korábbi időszakról, ami akár 5-10 éves időtartamot is jelenthet, halasztotta a vásárlását. Balogh László hozzátette, ez „nem feltétlenül a saját döntésük volt”, hiszen az elmúlt tíz évben három és félszeresükre nőttek a lakásárak, nehéz helyzetbe hozva főleg az elsőlakás-vásárlókat.

Mostanra ugyan lanyhul a telefonos érdeklődések dinamikája, heti/havi összevetésben 20 százalékos csökkenés tapasztalható, de az elmúlt 2-3 év keresleti szintjéhez képest még mindig erős heteket, hónapokat produkál a lakáspiac. Az év végének közeledtével a lakásvásárlói aktivitás egyébként is alább szokott hagyni – tette hozzá az ingatlan.com közleménye.

Éves összevetésben 4-5 százalékkal haladja meg októberben a kereslet a 2024-es szintet, a 2-3 évvel ezelőtti októberi szintekhez képest pedig 20-30 százalékkal nagyobb az aktivitás. A július-augusztusi keresletmegugrás után szeptemberre megérkeztek az eladók is, növekvő tendenciát mutat a kínálat. Mind az Otthon Start Program feltételeit teljesítő, mind pedig a nem OSP-s ingatlanokra igaz ez. A vízválasztó az, hogy

3 százalékos hitelt csak másfél millió forintnál nem nagyobb négyzetméterárú ingatlanra lehet igényelni.

Emellett fontos megkötés az is, hogy a lakás/ház értéke nem haladja meg a 100, illetve 150 millió forintot.

Az Otthon Start Program a lakáspiacra gyakorolt hatása „nagyon érdekes”, főleg a főváros és a vidék összehasonlítását tekintve. Október végén Budapesten már 5-10 százalékkal elmaradt a kereslet szintje az előző év azonos időszakához képest. A többi településtípus esetében pedig 9-26 százalékos pluszt produkál még mindig a lakáspiac keresleti oldala, így a községekben, városokban, megyeszékhelyeken, és megyei jogú városokban is.

Budapesten a tipikus első lakások a kis alapterületű garzonlakások vagy éppen a panellakások. Az átlagos négyzetméterár már a program bejelentése előtt is a másfél millió forintos határszint körül „táncolt”, így „hivatalosan” nem is nagyon tudtak emelkedni a lakásárak ebben az árkategóriában és ingatlanpiaci szegmensben. Míg Budapesten tavaly október és idén július között 26-27 százalékkal drágultak a garzonlakások, július és szeptember között már 3 százalékra, szeptember és október közepe között pedig 1,5 százalékosra lassult az ütem.

Azoknál az ingatlanoknál, ahol a négyzetméterárak elmaradtak ettől a másfél millió forintos árszinttől, ott még

„van kakaó az áremelkedésben”

– tette hozzá a vezető gazdasági szakértő. Ez részben a bázishatással magyarázható, tehát azzal, hogy egy százezer forintos drágulás egy eredetileg egymillió forintos négyzetméterárú ingatlan esetében százalékban kifejezve nagyobb, mint ha a másfél millió forintos négyzetméterárhoz viszonyítanánk.

A vidéki városokban ritka az egymillió forintos négyzetméterárszint, egyedül azokban a nagyvárosokban, ahol az ingatlanpiac amúgy is aktív volt. Ilyen Debrecen, Szeged vagy Győr. Esetükben a lakásdrágulás tempója is lassabb, szemben azokkal a településekkel, ahol akár 4-500 ezer forintos négyzetméterárszintről indult meg a lakáspiac élénkülése.

A vidéki ingatlanpiacot tehát jobban megmozgatta az Otthon Start mind a kereslet volumenében, mind pedig a lakásdrágulás tempóját illetően. A jelenlegi adatok alapján élénk első negyedév várható 2026-ban is a lakáspiacon, illetve az adásvételek száma idén elérheti, meghaladhatja a 160 ezret.

Ilyenre utoljára 2018-ban és 2021-ben volt példa

– olvasható az ingatlan.com közleményében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Balogh László: visszaesett az ingatlanpiaci érdeklődés, de van még benne kakaó

ingatlanpiac

balogh lászló

ingatlan.com

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek
Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek
A kormány nem tervezi, hogy lazít az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorlátján, ezzel biztosítja a megfizethető ingatlanokhoz való hozzáférést - közölte Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára pénteken. Balogh László arról beszélt, hogy a használt ingatlanok egy részét annyiért lehet majd megvenni, amennyibe egy új építésű ingatlan is kerül.
Íme a számok az Otthon Start programról: részletes felmérés készült a fogadtatásáról
Íme a számok az Otthon Start programról: részletes felmérés készült a fogadtatásáról
Tízből kilenc magyar hallott már az Otthon Start programról, kétharmaduk szerint a fix 3 százalékos törlesztőrészlet biztonságot nyújt a lakásvásárlóknak, és a program segíti a családalapításban gondolkodókat is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb felméréséből. Fűrész Tünde, a KINCS elnöke az InfoRádióban elmondta azt is, hogy a válaszadók több mint négyötöde fontosnak tartja a saját tulajdonú ingatlan, kétharmaduk szerint pedig jobban megéri a hitelt törleszteni, mint az albérletet fizetni.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak

Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak

Donald Trump az Air Force One fedélzetén egy újságírói kérdésre elárulta, hogy nem adott felmentést Orbán Viktornak az Egyesült Államok által az orosz olajra kivetett szankciók alól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő dolgot közölt a Balatonról a vízügyi hatóság: mi lesz így a magyar tengerrel?

Meglepő dolgot közölt a Balatonról a vízügyi hatóság: mi lesz így a magyar tengerrel?

Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 18:20
Nem csak Magyarország számít most renitensnek ebben a fontos ukrajnai ügyben
2025. október 31. 15:12
Szeptemberben minimálisan csökkentek az ipari termelői árak
×
×
×
×