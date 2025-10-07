Elemző: a magyar iparnak pozitív külső keresleti impulzusra lenne szüksége a jobb mutatókhoz

A KSH kedden közzétett adatai szerint a termelés volumene Magyarországon éves szinten 4,6 százalékkal csökkent a munkanaphatással igazított adatok szerint, míg havi szinten 2,3 százalékos volt a visszaesés.

„Önmagában az, hogy a júliusi pozitív meglepetés után negatív irányba korrigált az ipar, nem lepte meg az elemzőket. Ez várható volt, látszott az előrejelzéseken” – mondta az InfoRádióban Nyeste Orsolya, az ERSTE Bank makrogazdasági elemzője, hozzátéve, hogy a visszaesés mértéke az, meglepő volt. Így mind az éves, mind a havi leosztású adatok kedvezőtlenebbek lettek a vártnál.

Az elemző hangsúlyozta, hogy a részletek egyelőre nem ismertek, azokat jövő héten hozza nyilvánosságra a KSH, viszont az előzetes kommentárból nagyon úgy tűnik, hogy a járműgyártás miatt esett vissza jelentősen az ipar kibocsátása. Ez a szegmens júliusban még pozitív meglepetést hozott, augusztusban viszont már negatívat – jelentette ki Nyeste Orsolya, azt viszont hozzátette, hogy

a két hónapot együttesen érdemes vizsgálni, mivel ebben az időszakban a rövid bázisú indexeket torzítják az autógyártásban jellemző nyári leállások, szünetek.

A lehetséges folytatás kapcsán az ERSTE Bank makrogazdasági elemzője kijelentette, továbbra is a bizonytalanság az egyetlen, amit el lehet mondani. A magyar ipar helyzetének javulásához alapvető szükség lenne az európai gazdasági kilátások érdemi javulására, hogy élénküljön a kereslet a magyar export iránt. Ezzel kapcsolatban viszont elég vegyesek a jelek az elemző szerint, de összességében talán az üzleti bizalom lassú javulása tapasztalható.

Nyeste Orsolya emellett viszont felhívta rá a figyelmet, hogy azért a kemény statisztikai mutatókat nézve olyan óriási javulás azért még nem látható az export helyzetében. Például a német ipar rendelésállományának friss, kedd reggeli adatai havi szinten csökkenést mutattak augusztusra, annak ellenére, hogy a piaci konszenzus egy kisebb javulást várt. A makrogazdasági elemző ismét kiemelte, hogy

a külső keresleti oldalról lenne szükség valamilyen pozitív impulzusra, amibe a magyar ipar korábban kiépített kapacitásai kapaszkodni tudnának.

Rövid távon viszont jó hír, ami miatt az ipar teljesítménye a negyedik negyedévben talán már valamivel jobban teljesíthet, az az, hogy szeptember végén megnyitott a BMW debreceni gyára. Ennek a termelésbe való beállása várhatóan valamelyest felfelé húzza majd az utolsó negyedév mutatóit.