2025. október 7. kedd
Nyitókép: Unsplash

Továbbra is visszaesésben az ipari termelés

Infostart / MTI

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál - jelentette kedden első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágakban - egy kivételével - csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt az ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal csökkent - közölte a KSH.

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

A dollárral és az euróval szemben is erős héten van túl a forint, a hazai fizetőeszköz mindkét devizával szemben egy százalék körül erősödött. Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző enyhe forintgyengülésre, de továbbra is 400 alatti euróárfolyamra számít.
Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
 

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Autópályára zuhant egy mentőhelikopter a kaliforniai Sacramento keleti részén. A fedélzeten tartózkodó három személy súlyosan megsérült.

Milliók bukták el egy nap alatt? - Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Milliók bukták el egy nap alatt? - Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) - véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attack

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attack

The UK PM describes pro-Palestinian rallies, planned to mark the second anniversary of Hamas's attack on Israel, as "un-British".

