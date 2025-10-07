A feldolgozóipari alágakban - egy kivételével - csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt az ipari termelés, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal csökkent - közölte a KSH.