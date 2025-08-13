ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.58
usd:
338.5
bux:
0
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a stockholmi kormányépületben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások második fordulója után tartott sajtóértekezleten 2025. július 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Magnus Lejhall

Fed – nem változtak a fehér házi elvárások

Infostart / MTI

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden kijelentette, hogy a Federal Reserve-nek 50 bázisponttal kellene csökkentenie a kamatlábakat szeptemberi ülésén, hozzátéve, hogy a Fednek már júniusban csökkenteni kellett volna a kamatlábakat.

Bessent a Fox Businessnek adott interjúban kifejezte reményét, hogy Stephen Miran, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének (CEA) elnöke a Szenátus jóváhagyásával még a Fed jövő havi ülése előtt csatlakozhat a jegybank kormányzótanácsához.

Adriana Kugler, a Fed kormányzó testületének tagja augusztus elején lemondott tisztségéről, így egy helyet kell betölteni a Fed hét tagú igazgatótanácsában. A Fed honlapja szerint az igazgatósági tagokat az amerikai elnök jelöli, és a Szenátus hagyja jóvá.

A lehetséges Fed-elnökjelöltekről Bessent az interjúban úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök nyitott a jelöltekre, hozzátéve, hogy a posztot olyan személynek kell betöltenie, „aki képes megújítani az intézményt”.

Az elmúlt hónapokban Trump több alkalommal is bírálta Jerome Powell Fed-elnököt a jegybank monetáris politikai döntései miatt, a kamatlábak csökkentését szorgalmazva tőle.

Darrell West, a Brookings Institution vezető kutatója a Hszinhua hírügynökségnek elmondta: „Powell nem fog kamatot csökkenteni, amíg a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok nem jelzik, hogy ez szükséges. (...) Trumpnak nincs sok befolyása, legfeljebb annyit tehet, hogy jóval Powell mandátumának lejárta előtt bejelenti utódját, hogy a Fed tisztviselőit arra ösztönözze, kövessék az új elnököt.”

Powell Fed-elnöki mandátuma 2026 májusában jár le.

A CME FedWatch Tool szerint a Fed szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentésének esélye kedden 93,4 százalékra emelkedett az előző napi 85,9 százalékról.

Kezdőlap    Gazdaság    Fed – nem változtak a fehér házi elvárások

egyesült államok

kamatdöntés

fed

scott bessent

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől
A pénteki, alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó a nyitánya lesz a vélhetően hosszú ideig elhúzódó béketárgyalásoknak – mondta az InfoRádióban Lévai Dániel. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint kulcskérdés lesz, hogy Kijevben mikor látják be azt a katonai realitást, hogy ha nem egyeznek bele a fegyverszünetbe és ha elhúzódnak a béketárgyalások, akkor újabb ukrajnai területek elvesztését kockáztatják.
 

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon

Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon

A MET Csoport belép a belga és holland energiapiacokra a Mega többségi tulajdonrészének megszerzésével - olvasható a közleményükben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Reggeli árfolyamsokk: zuhanással indította a napot a forint

Reggeli árfolyamsokk: zuhanással indította a napot a forint

Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
National Guard troops appear in Washington DC as mayor rejects 'authoritarian push'

National Guard troops appear in Washington DC as mayor rejects 'authoritarian push'

Armoured vehicles were spotted at urban centres and tourist sites around the US capital on Tuesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 06:25
Bontószökevények - szakember a külföldről behozott idős használt autókról
2025. augusztus 12. 17:54
Árrésstopvita – A versenyhivatal szembeszáll a kereskedelmi szövetség érvelésével
×
×
×
×