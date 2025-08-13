Fed – nem változtak a fehér házi elvárások

Bessent a Fox Businessnek adott interjúban kifejezte reményét, hogy Stephen Miran, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének (CEA) elnöke a Szenátus jóváhagyásával még a Fed jövő havi ülése előtt csatlakozhat a jegybank kormányzótanácsához.

Adriana Kugler, a Fed kormányzó testületének tagja augusztus elején lemondott tisztségéről, így egy helyet kell betölteni a Fed hét tagú igazgatótanácsában. A Fed honlapja szerint az igazgatósági tagokat az amerikai elnök jelöli, és a Szenátus hagyja jóvá.

A lehetséges Fed-elnökjelöltekről Bessent az interjúban úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök nyitott a jelöltekre, hozzátéve, hogy a posztot olyan személynek kell betöltenie, „aki képes megújítani az intézményt”.

Az elmúlt hónapokban Trump több alkalommal is bírálta Jerome Powell Fed-elnököt a jegybank monetáris politikai döntései miatt, a kamatlábak csökkentését szorgalmazva tőle.

Darrell West, a Brookings Institution vezető kutatója a Hszinhua hírügynökségnek elmondta: „Powell nem fog kamatot csökkenteni, amíg a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok nem jelzik, hogy ez szükséges. (...) Trumpnak nincs sok befolyása, legfeljebb annyit tehet, hogy jóval Powell mandátumának lejárta előtt bejelenti utódját, hogy a Fed tisztviselőit arra ösztönözze, kövessék az új elnököt.”

Powell Fed-elnöki mandátuma 2026 májusában jár le.

A CME FedWatch Tool szerint a Fed szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentésének esélye kedden 93,4 százalékra emelkedett az előző napi 85,9 százalékról.