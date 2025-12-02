Történelmi rekordot döntött az ezüst ára

Hétfőn az ezüst történelmi rekordot döntött, míg az arany ára hathetes csúcsra emelkedett, amit a közelgő amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár támogatott – írja a Portfolio.

Az ezüst árfolyama hétfőn 57,856 dollárnál járt, ami kétszázalékos növekedést jelentett. A nemesfém iránti kereslet részben a megújuló technológiák, például a napelemek iránti igény növekedésének tudható be. A spot ezüst ára 2023 októbere óta tartósan emelkedik, az október 3-i, unciánkénti 20,67 dolláros mélypontról 163 százalékkal ugrott a november 13-i rekordmagasságra, 54,38 dollárra.

Ezzel párhuzamosan az arany spot ára is figyelemre méltó emelkedést mutatott. Az árfolyam 142 százalékkal nőtt a 2023. október 3-i unciánkénti 1 813,90 dolláros mélypontról. Október 20-án új rekordot döntött a 4 381,21 dollár árfolyammal. Az elmúlt héten azonban az arany ára 5 százalékot esett, szerdán 4 163,51 dolláron zárt a tozsdeforum.hu beszámolója szerint.

A dollár kétéves mélypontra gyengült, ami olcsóbbá teszi az aranyat a más devizákban tartott megtakarítások számára. A High Ridge Futures fémkereskedési igazgatója a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy

a további kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások a közeljövőben is alapvető támaszt jelentenek az arany és az ezüst számára.

A gyengébb amerikai makroadatok és a Fed tisztségviselőinek nyilatkozatai alapján a kereskedők 87 százalékra árazzák a decemberi kamatcsökkentés esélyét. Az alacsonyabb kamatszint pedig általában kedvez a hozamot nem fizető eszközöknek, így az aranynak is.

Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A befektetők ezen a héten kiemelten figyelik a szerdán érkező novemberi ADP-foglalkoztatási adatokat, valamint a pénteken nyilvánosságra kerülő, korábbról elhalasztott szeptemberi személyes fogyasztási kiadások (PCE) indexét, amely a Fed által preferált inflációs mutató.

A High Ridge Futures fémkereskedési igazgatója szerint az arany és az ezüst árfolyamának is kedvezhet, ha a következő Fed-elnök elődeihez képest „galamblelkűbb” lesz. A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett nemrég közölte: ha felkérnék a posztra, elvállalná. Scott Bessent pénzügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy akár karácsony előtt kinevezhetik a Fed új elnökét.