Létrejött egy új állami bank

A hétfő éjjeli Magyar Közlöny megjelenésével hivatalosan is létrejött a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) állami bankként.
A bank tehát turisztikai, az ország ebbéli fejlődését hivatott segíteni, működésében a Tourinform-irodák segítenek majd - írja a Portfolio.
A bank nyújt majd hiteleket szálláshely-szolgáltatással, vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglallkozó cégeknek.
A turisztikai térségek fejlesztéséhez nyújtott hitelek a jogszabálytervezet szerint az alábbi célokra vehetők igénybe:
- ingatlanfejlesztés és -bővítés,
- eszközfejlesztés és -bővítés,
- fenntarthatóság fejlesztése,
- munkaerőproblémák kezelése,
- készletfenntartás,
- értékesítés javítása,
- digitalizáció elősegítése.
A felvehető hitelek forintalapúak lesznek, futamidejük nem haladhatja meg az 5 évet, éves kamatuk 3 százalék lesz, összegük pedig 10-100 millió forint lehet.
A hitelekhez 2 százalékos állami kezességvállalás is tartozik majd.