ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.05
usd:
340.98
bux:
104003.87
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: ceglédi rendőrség
Nyitókép: ceglédi rendőrség

Létrejött egy új állami bank

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A turizmus további fejlődését hivatott segíteni a Kisfaludy bank. Mutatjuk, mit "tud".

A hétfő éjjeli Magyar Közlöny megjelenésével hivatalosan is létrejött a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) állami bankként.

A bank tehát turisztikai, az ország ebbéli fejlődését hivatott segíteni, működésében a Tourinform-irodák segítenek majd - írja a Portfolio.

A bank nyújt majd hiteleket szálláshely-szolgáltatással, vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglallkozó cégeknek.

A turisztikai térségek fejlesztéséhez nyújtott hitelek a jogszabálytervezet szerint az alábbi célokra vehetők igénybe:

  • ingatlanfejlesztés és -bővítés,
  • eszközfejlesztés és -bővítés,
  • fenntarthatóság fejlesztése,
  • munkaerőproblémák kezelése,
  • készletfenntartás,
  • értékesítés javítása,
  • digitalizáció elősegítése.

A felvehető hitelek forintalapúak lesznek, futamidejük nem haladhatja meg az 5 évet, éves kamatuk 3 százalék lesz, összegük pedig 10-100 millió forint lehet.

A hitelekhez 2 százalékos állami kezességvállalás is tartozik majd.

Kezdőlap    Gazdaság    Létrejött egy új állami bank

forint

bank

kisfaludy turisztikai hitelközpont

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Az államcsőd nem csupán egy gazdasági fogalom, hanem a nemzeti szuverenitás megrendülésének vészharangja; amikor egy ország nem képes eleget tenni külső kötelezettségeinek, az nemcsak a számok világában jelent válságot, hanem mély társadalmi és politikai következményekkel is jár.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál

Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál

Az INA horvát olajipari vállalat nettó nyeresége az idei első fél évben 54,3 millió euró volt, 21 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál - áll a társaság honlapján kedden közzétett gyorsjelentésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij fordulat: kész lehet átengedni Ukrajna megszállt területeit az oroszoknak?

Zelenszkij fordulat: kész lehet átengedni Ukrajna megszállt területeit az oroszoknak?

Az ukrán elnök kész lehet befagyasztani a frontvonalakat, orosz kézen hagyva a megszállt területeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 10:28
Kiderült, miért nem indulhat újra a Nitrogénművek
2025. augusztus 12. 08:48
Óriásit ment a Mol horvátországi érdekeltsége
×
×
×
×