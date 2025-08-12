Létrejött egy új állami bank

A hétfő éjjeli Magyar Közlöny megjelenésével hivatalosan is létrejött a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KTH Zrt.) állami bankként.

A bank tehát turisztikai, az ország ebbéli fejlődését hivatott segíteni, működésében a Tourinform-irodák segítenek majd - írja a Portfolio.

A bank nyújt majd hiteleket szálláshely-szolgáltatással, vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglallkozó cégeknek.

A turisztikai térségek fejlesztéséhez nyújtott hitelek a jogszabálytervezet szerint az alábbi célokra vehetők igénybe:

ingatlanfejlesztés és -bővítés,

eszközfejlesztés és -bővítés,

fenntarthatóság fejlesztése,

munkaerőproblémák kezelése,

készletfenntartás,

értékesítés javítása,

digitalizáció elősegítése.

A felvehető hitelek forintalapúak lesznek, futamidejük nem haladhatja meg az 5 évet, éves kamatuk 3 százalék lesz, összegük pedig 10-100 millió forint lehet.

A hitelekhez 2 százalékos állami kezességvállalás is tartozik majd.