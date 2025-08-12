ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
A suitcase placing in front of the bedroom in luxury hotel room
Nyitókép: Getty Images/ Twenty47studio

Milliárdokat önt a kormány egy fontos ágazatba, sok magyar megérezheti

Infostart

A kormány új, több évre szóló turizmusfejlesztési finanszírozási programot indít, 2031-ig 38 milliárd forintnál is többre lehet pályázni.

A hétfői Magyar Közlönyben megjelentek szerint a kormány átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a magyar turizmus és vendéglátóipar hosszú távú, fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében: a következő években több tízmilliárd forint áll majd rendelkezésre kedvezményes hitelprogramok, kamattámogatás és fejlesztési források formájában.

Mint a vg.hu összegzésében olvasható, a kormányrendeletben szereplők szerint a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások finanszírozási hátterét teljesen meg kell újítani, aminek érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. egy hitelprogram részletes feltételeit fogja kidolgozni.

A kormány nemcsak a hitelprogramokat indítja el, hanem a hozzájuk kapcsolódó kamattámogatás finanszírozását is biztosítja. A 2025–2031 közötti időszakra előirányzott keretösszeg meghaladja a 38 milliárd forintot.

A források elosztása:

  • 2025-ben: legfeljebb 100 millió forint
  • 2026-ban: legfeljebb 5,2 milliárd forint
  • 2027-ben: legfeljebb 6,9 milliárd forint
  • 2028–2031 között: összesen legfeljebb 25,9 milliárd forint

A kötelezettségvállalás éves felső korlátját is rögzítették, amely 2026-tól 2031-ig évről évre több milliárd forintot biztosít a vállalkozások számára.

Az új lehetőséggel a turizmus-vendéglátás szektor szereplői első sorban nagyon kedvező kamatozású fejlesztési hiteleket érhetnek el, de az állami kamattámogatással csökkenthetik a finanszírozási költségeiket és hosszú távú, tervezhető forráshoz juthatnak beruházásaikhoz.

