Milliárdokat önt a kormány egy fontos ágazatba, sok magyar megérezheti

A hétfői Magyar Közlönyben megjelentek szerint a kormány átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a magyar turizmus és vendéglátóipar hosszú távú, fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében: a következő években több tízmilliárd forint áll majd rendelkezésre kedvezményes hitelprogramok, kamattámogatás és fejlesztési források formájában.

Mint a vg.hu összegzésében olvasható, a kormányrendeletben szereplők szerint a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások finanszírozási hátterét teljesen meg kell újítani, aminek érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. egy hitelprogram részletes feltételeit fogja kidolgozni.

A kormány nemcsak a hitelprogramokat indítja el, hanem a hozzájuk kapcsolódó kamattámogatás finanszírozását is biztosítja. A 2025–2031 közötti időszakra előirányzott keretösszeg meghaladja a 38 milliárd forintot.

A források elosztása:

2025-ben: legfeljebb 100 millió forint

2026-ban: legfeljebb 5,2 milliárd forint

2027-ben: legfeljebb 6,9 milliárd forint

2028–2031 között: összesen legfeljebb 25,9 milliárd forint

A kötelezettségvállalás éves felső korlátját is rögzítették, amely 2026-tól 2031-ig évről évre több milliárd forintot biztosít a vállalkozások számára.

Az új lehetőséggel a turizmus-vendéglátás szektor szereplői első sorban nagyon kedvező kamatozású fejlesztési hiteleket érhetnek el, de az állami kamattámogatással csökkenthetik a finanszírozási költségeiket és hosszú távú, tervezhető forráshoz juthatnak beruházásaikhoz.