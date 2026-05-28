Nyitókép: Unsplash

Műholdképen látható, hogyan tarolja le Európát a májusi hőhullám

Nem csak Dél- és Közép-Európa szenved a májushoz képest szokatlanul meleg időjárástól, az Egyesült Királyságban is hőségrekord dőlt, a németeknek és a svájciaknak is nagyon melege van.

Már több halottja van az extrém forróságnak több nyugat-európai országban, sorra dőlnek a rekordok májusban Európa-szerte az év első hőhulláma alatt – írja a Telex.

Az Esa.int tájékoztatása szerint az Egyesült Királyságban a héten 35 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek, ez 2 fokkal magasabb, mint az eddigi havi csúcs. Írországban is több mint egy fokkal meghaladta a hőmérséklet a májusi rekordot. A budapesti hőmérsékleti rekord is új csúcsot ért el, 32,2 Celsius-fokot.

És nem csak Dél-Európában, így Olaszországban és Spanyolországban, hanem Németországban, Franciaországban és Svájcban is szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek az évszakhoz képest.

A hőhullám jól látható a nappali szárazföldi felszíni hőmérsékleteket ábrázoló műholdas képen. Nyáron a nappali szárazföldi felszíni hőmérséklet jelentősen magasabb lehet a levegő hőmérsékleténél, mivel a szikla és a talaj felületei megtartják a hőt.

A Copernicus Sentinel-3 által készített felvétel a májusban Európára lecsapó hőhullámról. Forrás: Esa.int

A képet a Copernicus Sentinel-3 készítette május 26-án, kedden – írja a lap. A Sentinel-3 a kontinensek felett képes figyelemmel kísérni a szárazföldi hőmérsékleteket, és felhasználható tűzvészek megfigyelésére, a föld és a növényzet állapotának feltérképezésére, valamint a folyók és tavak vízszintjének mérésére.

És a hőhullámnak még mindig nincs vége, Olaszországban az egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú riasztást rendelte el csütörtökre Rómában, Bolognában, Torinóban és Firenzében. A fővárosban a hőmérséklet elérheti a 32 Celsius-fokot, ráadásul a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!” – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
 

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Veszélybe kerülhet a nyári utazásod? Ezt a pluszköltséget hamarosan a magyarok nyakába varrhatják

Elindult a nyári charter­szezon, a járatok menetrend szerint közlekednek, és a szolgáltatók szerint semmilyen üzemanyagellátási probléma nem fenyegeti a magyar utazók útjait.

US strikes Iranian military site as Iran says it has targeted American base

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

