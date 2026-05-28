Műholdképen látható, hogyan tarolja le Európát a májusi hőhullám

Már több halottja van az extrém forróságnak több nyugat-európai országban, sorra dőlnek a rekordok májusban Európa-szerte az év első hőhulláma alatt – írja a Telex.

Az Esa.int tájékoztatása szerint az Egyesült Királyságban a héten 35 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek, ez 2 fokkal magasabb, mint az eddigi havi csúcs. Írországban is több mint egy fokkal meghaladta a hőmérséklet a májusi rekordot. A budapesti hőmérsékleti rekord is új csúcsot ért el, 32,2 Celsius-fokot.

És nem csak Dél-Európában, így Olaszországban és Spanyolországban, hanem Németországban, Franciaországban és Svájcban is szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek az évszakhoz képest.

A hőhullám jól látható a nappali szárazföldi felszíni hőmérsékleteket ábrázoló műholdas képen. Nyáron a nappali szárazföldi felszíni hőmérséklet jelentősen magasabb lehet a levegő hőmérsékleténél, mivel a szikla és a talaj felületei megtartják a hőt.

A Copernicus Sentinel-3 által készített felvétel a májusban Európára lecsapó hőhullámról. Forrás: Esa.int

A képet a Copernicus Sentinel-3 készítette május 26-án, kedden – írja a lap. A Sentinel-3 a kontinensek felett képes figyelemmel kísérni a szárazföldi hőmérsékleteket, és felhasználható tűzvészek megfigyelésére, a föld és a növényzet állapotának feltérképezésére, valamint a folyók és tavak vízszintjének mérésére.

És a hőhullámnak még mindig nincs vége, Olaszországban az egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú riasztást rendelte el csütörtökre Rómában, Bolognában, Torinóban és Firenzében. A fővárosban a hőmérséklet elérheti a 32 Celsius-fokot, ráadásul a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.