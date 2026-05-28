Durva vihar sújtott le a Balatonra, extrém széllökésekkel – képek, videó

Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus, és ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A dollárindex közel egyhetes csúcsra emelkedett, az euró, a font és a kockázatérzékenyebb devizák egyaránt gyengültek. A forint is mínuszban nyitott, a nap folyamán a hazai foglalkoztatottsági adatok mellett az amerikai PCE-infláció és GDP-adat lehet meghatározó, miközben Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai az uniós források szempontjából adhatnak újabb momentumot a forintnak.