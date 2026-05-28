Durva vihar sújtott le a Balatonra, extrém széllökésekkel – képek, videó

Azt írták, szerdán hidegfront vonult át az ország felett, elszórtan kialakultak – akár szupercellás jegyeket mutató – zivatarok is.
Hozzátették: szerdán az idei tavi viharjelzési szezon eddigi legerősebb vihara alakult ki a Balatonnál. Északnyugat felől rendszerbe szerveződő, szupercellás jegyeket viselő zivatarok érkeztek, amelyekhez többfelé erősen viharos, óránkénti 90 kilométeres feletti széllökések társultak. Mint írták,
Siófokon óránkénti 104 kilométeres, Balatonszemesen óránkénti 100 kilométeres, Fonyódon óránkénti 96 kilométeres széllökést mértek a HungaroMet szélműszerei.
Arról is írtak, hogy a gyors mozgású zivatarrendszer véget vetett a nyárias melegnek, a kora délutáni 30 Celsius-fokról hirtelen 20 fok közelébe esett vissza a hőmérséklet. A vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízfüggöny jelensége is.