rainy clouds over the lake
Nyitókép: LIstvan/Getty Images

Durva vihar sújtott le a Balatonra, extrém széllökésekkel – képek, videó

Infostart

Az idei tavi viharjelzési szezon legerősebb vihara alakult ki szerdán a Balatonnál, Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták, szerdán hidegfront vonult át az ország felett, elszórtan kialakultak – akár szupercellás jegyeket mutató – zivatarok is.

Hozzátették: szerdán az idei tavi viharjelzési szezon eddigi legerősebb vihara alakult ki a Balatonnál. Északnyugat felől rendszerbe szerveződő, szupercellás jegyeket viselő zivatarok érkeztek, amelyekhez többfelé erősen viharos, óránkénti 90 kilométeres feletti széllökések társultak. Mint írták,

Siófokon óránkénti 104 kilométeres, Balatonszemesen óránkénti 100 kilométeres, Fonyódon óránkénti 96 kilométeres széllökést mértek a HungaroMet szélműszerei.

Arról is írtak, hogy a gyors mozgású zivatarrendszer véget vetett a nyárias melegnek, a kora délutáni 30 Celsius-fokról hirtelen 20 fok közelébe esett vissza a hőmérséklet. A vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízfüggöny jelensége is.

Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat

Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus, és ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A dollárindex közel egyhetes csúcsra emelkedett, az euró, a font és a kockázatérzékenyebb devizák egyaránt gyengültek. A forint is mínuszban nyitott, a nap folyamán a hazai foglalkoztatottsági adatok mellett az amerikai PCE-infláció és GDP-adat lehet meghatározó, miközben Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai az uniós források szempontjából adhatnak újabb momentumot a forintnak.

Videón, ahogy földre rogy a fiatal teniszező a Roland Garroson: mindenki nagyon megijedt

A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 10:34
Műholdképen látható, hogyan tarolja le Európát a májusi hőhullám
2026. május 28. 05:36
Mi a legjobb módszer, hogy mérsékeljük az autó felhevülését a napon?
