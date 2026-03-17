Komoly bajba kerülhet, aki letöltötte a Steamről ezeket a videojátékokat

Az FBI nyomozást indított egy hacker ellen, aki a gyanú szerint kártevőkkel átitatott játékokat tett elérhetővé a Steam játékáruház felületén – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A szövetségi nyomozóiroda most próbálja felkutatni a lehetséges áldozatokat. A következő címeket ugyanaz a kiberbűnöző fejlesztette az elmúlt két évben:

BlockBlasters,

Chemia,

Dashverse/DashFPS,

Lampy, Lunara,

PirateFi

és Tokenova.

Ha a fenti címek bármelyikét letöltötte a Steam kínálatából, törölje azonnal. Az FBI egyelőre nem közölt részleteket a kártevő természetéről, csak az érintetteket keresik, akik segíthetik a nyomozást. Ők kártérítésre is jogosultak lehetnek – írja a lap.

Az videojátékok törlése mellett a jelszavakat is érdemes mielőbb lecserélni, illetve újratelepíteni a Windowst a biztonság kedvéért. A Steam már eltávolította a kérdéses címeket a kínálatából.