ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Kutatás: az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória- és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben.

Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek – írja a 24.hu a sciencedaily.com oldalon megjelent tanulmány alapján, melyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált.

A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és ha igen, milyen formában. Ilyen tevékenység lehet a felügyelet, a betegápolás, a közös játék, tanulás és ételkészítés vagy a fuvarozás is.

Az eredmények egyértelmű képet mutattak:

az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória- és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben.

Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul.

A legmeglepőbb eredmény az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. Flavia Chereches, a hollandiai Tilburg University vezető kutatója közölte: további vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak.

A tanulmányban azt írják, egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.

Kezdőlap    Életmód    Kutatás: az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát

család

demencia

unoka

agyműködés

gyermekfelügyelet

nagyszülők

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erdőökológus: szemléletváltásra van szükség, vannak kímélőbb eljárások is, mint a tarvágás

Erdőökológus: szemléletváltásra van szükség, vannak kímélőbb eljárások is, mint a tarvágás
Az erdők nemcsak faanyagot adnak, hanem szerepet játszanak a klíma szabályozásában, a vízmegtartásban és a biodiverzitás megőrzésében is. Eközben Magyarországon még az idős, védett erdők ökológiai értékei is gyakran háttérbe szorulnak a fakitermelés szempontjaival szemben – erről beszélt az InfoRádióban Aszalós Réka erdőökológus, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont munkatársa.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű iparpolitikai támogatások korszaka a szerény 2024-es év után. Az egyedi kormánydöntésekkel megítélt ösztönzőknél a hangsúly még inkább a tőkeigényes feldolgozóipari beruházások felé tolódott, különösen az e-mobilitási–akkumulátoros értéklánc körül koncentrálódva. Eközben a százalékos támogatási arányok összességében mérséklődnek. A munkahelyteremtés továbbra is része a narratívának, ám a támogatási logika mindinkább stratégiai kapacitásépítésről, beszállítói pozíciókról és technológiai jelenlétről szól a 2025-ös szerződések alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 08:14
Ifjúságkutatás: a tapasztaltság a legfontosabb vezetői erény
2026. február 13. 05:00
Szelíd tavaszból kemény télbe fordul a hétvége
×
×
×
×