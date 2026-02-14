Kutatás: az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát

Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek – írja a 24.hu a sciencedaily.com oldalon megjelent tanulmány alapján, melyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált.

A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és ha igen, milyen formában. Ilyen tevékenység lehet a felügyelet, a betegápolás, a közös játék, tanulás és ételkészítés vagy a fuvarozás is.

Az eredmények egyértelmű képet mutattak:

az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória- és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben.

Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul.

A legmeglepőbb eredmény az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. Flavia Chereches, a hollandiai Tilburg University vezető kutatója közölte: további vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak.

A tanulmányban azt írják, egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.