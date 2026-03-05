ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
A sarki fény vöröses-rózsaszínes fényben tündököl az éjszakai égbolton.
Ha valaki sarki fényt szeretne látni idehaza, ez a március a legalkalmasabb hónap

Infostart

Több időjárási és csillagászati tényező is közrejátszik abban, hogy még évekig nem lesz akkora esélyünk sarki fényeket megfigyelni, mint most.

Könnyen lehet, hogy jó pár évig nem láthatunk majd olyan látványos sarki fényt az éjjeli égbolton, mint amilyet 2026 márciusában – írja a Live Science cikke nyomán a 24.hu.

Ez két tényezőnek köszönhető: egyfelől az idén március 20-án magyar idő szerint 15:46-kor esedékes napéjegyenlőségnek, másfelől a naptevékenység helyzetének.

Azt, hogy pontosan melyik nap és mikor lehet sarki fény megjelenésére számítani, továbbra is csak találgatni lehet.

Mindenesetre az biztos, hogy a napéjegyenlőség – amely egyre rövidebb éjszakákat hoz az északi féltekén a júniusi nyári napfordulóig – előtti és utáni néhány hétben a sarki fény kialakulása sokkal valószínűbb.

A jelenségek közti összefüggésre Christopher Russell és Robert McPherron tudósok 1973-ban megjelent kutatása mutatott rá. Eszerint a tavaszi és őszi napéjegyenlőségek környékén mintegy megduplázódik a sarki fény aktivitásának esélye. Azt is állították, hogy az aurora borealis feltűnése márciusban és szeptemberben a legvalószínűbb, mivel a napszél dél felé ható mágneses mezői kioltják a Föld észak felé ható mágneses mezőjét, így a napszél könnyebben áramlik a mágneses erővonalak mentén.

Jelen esetben erre akkor kerülhet sor, amikor a Nap 11 éves ciklusának csúcsa a végéhez közeledik. Sőt, a NASA, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) jelentése szerint központi égitestünk nagy valószínűséggel már 2024 októberében elérte a maximumát, de ezt évekig nem lehet biztosan megerősíteni.

Mivel a következő Napciklus várhatóan 2029 januárja és 2032 decembere között kezdődik, könnyen lehet, hogy pár évig nem látunk majd annyi sarki fényt, mint idén márciusban.

