Nyitókép: Unsplash.com

Didergős reggel után szinte kora nyáriba fordul az idő pénteken

Infostart

Egy egész európát érintő hőmérséklet-anomália miatt hazánkban pénteken és a következő napokban is száraz, napsütéses időre, hűvös hajnalokra és a megszokottnál melegebb nappalokra érdemes készülni.

Stabil magasnyomás határozza meg Közép-Európa időjárását a következő bő egy hétben. Az anticiklon ugyan némileg változtatja helyzetét a Kárpát-medencéhez képest, de döntően leszálló légmozgások fogják alakítani időjárásunkat, ciklonok és frontjaik messze elkerülik hazánk térségét – írja bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A portál előrejelzése szerint több napig nem kell felhőzetre és csapadékra számítani, és a hőmérsékleti értékek is hasonlóképpen alakulnak, mint eddig.

Péntek hajnalban 3 és -3 fok között alakul általában a hőmérséklet, de fagyzugos területeken akár -6 Celsius-fokig is lecsúszhat a hőmérő higanyszála.

Délelőtt 10-12 fokra lehet számítani, délután viszont helyenként akár 18-19 fokos maximum hőmérséklet is előfordulhat. Enyhe felhősödésre az ország nyugati-délnyugati részein van esély.

Mint azt bejegyzésében írja a HungaroMet, az átlaghőmérséklet-anomália térképeken is látható, hogy nem csak Magyarországon, hanem a kontinens legnagyobb részén is az ilyenkor megszokottakhoz képest jóval melegebb időre lehet számítani. A csúcsértékek a következő napokban is 16-17 fok körül alakulnak, éjszakánként pedig zömmel -2 és 5 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb csak az arra hajlamos helyeken fordulhat elő.

időjárás

előrejelzés

meteorológia

tavasz

hungaromet

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolták a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdtek kibontakozni, miután a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.

Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.

US says 'firepower over Iran to surge dramatically' as Israel bombards Beirut and Tehran

Meanwhile, President Donald Trump has told a White House event the US is striking Iranian drone and missile systems "every single hour".

