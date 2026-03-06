Didergős reggel után szinte kora nyáriba fordul az idő pénteken

Stabil magasnyomás határozza meg Közép-Európa időjárását a következő bő egy hétben. Az anticiklon ugyan némileg változtatja helyzetét a Kárpát-medencéhez képest, de döntően leszálló légmozgások fogják alakítani időjárásunkat, ciklonok és frontjaik messze elkerülik hazánk térségét – írja bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A portál előrejelzése szerint több napig nem kell felhőzetre és csapadékra számítani, és a hőmérsékleti értékek is hasonlóképpen alakulnak, mint eddig.

Péntek hajnalban 3 és -3 fok között alakul általában a hőmérséklet, de fagyzugos területeken akár -6 Celsius-fokig is lecsúszhat a hőmérő higanyszála.

Délelőtt 10-12 fokra lehet számítani, délután viszont helyenként akár 18-19 fokos maximum hőmérséklet is előfordulhat. Enyhe felhősödésre az ország nyugati-délnyugati részein van esély.

Mint azt bejegyzésében írja a HungaroMet, az átlaghőmérséklet-anomália térképeken is látható, hogy nem csak Magyarországon, hanem a kontinens legnagyobb részén is az ilyenkor megszokottakhoz képest jóval melegebb időre lehet számítani. A csúcsértékek a következő napokban is 16-17 fok körül alakulnak, éjszakánként pedig zömmel -2 és 5 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb csak az arra hajlamos helyeken fordulhat elő.