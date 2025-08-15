ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mit kell tenni, hogy megérjük a 100 éves kort, és nem is nehéz

Infostart

A megoldás egyik kulcsa: kevesebb stressz, és nem kell mások véleményével annyit törődni...

Azok, akik száz évig élnek, nem egyszerűen hosszabb ideig, hanem másképp élnek. Új kutatások szerint ezek az emberek nem túlélik a betegségeket, hanem elkerülik őket, és az is kiderült, hogy hogyan – írja az Index a GeroScience folyóiratban megjelent tanulmány alapján.

Azok, akik 100 évnél tovább élnek, sok természetes gyógymódot használnak, bio ételeket esznek, és ami a legjelentősebb, csökkentették az őket érő stresszt – derült ki.

Egy kutatás olyan 60 év feletti embereket vizsgált, akik 1912 és 1922 között születtek. A kutatók 1972 és 2022 között figyelték őket, és megvizsgálták, hogy mennyire gyakori a stroke, szívinfarktus vagy különféle daganatos megbetegedések következtében az elhalálozás. A The Lancet folyóiratban pedig 2025 augusztusában jelent meg egy másik tanulmány. Ugyanazok a tudósok vizsgálták, hogy kezelik egészségügyi állapotukat a százéves kort megérők.

Az 1920 és 1922 között születettek állapotát kutatták, és megállapították, hogy akik megérték ezt a kort, azok kevesebbszer voltak betegek. A leggyakrabban szív- és érrendszeri, valamint rákos megbetegedéssel kezelték őket, de szorongásos zavarok és demencia ritkán jelentkezett náluk.

Macie P. Smith dél-karolinai gerontológus szerint teljesen érthető, hogy azok az emberek, akik elkerülik a súlyos betegségeket, mint a stroke, azok megérik a száz év feletti életkort.

Mik a fő különbségek?

  • Nem érintkeztek annyit káros elemekkel, mint a sugárzás, adalékanyagok, tartósítószerek és az élelmiszerekben jelenlévő mesterséges színezékek,
  • inkább természetes gyógymódra és bioélelmiszerekre támaszkodtak, nem gyógyszerekre,
  • kevesebb stressz érte őket hosszú életük alatt,
  • képesek voltak a saját dolgukkal foglalkozni, miközben csökkentették a stresszszintjüket.

„Amikor mások dolgával foglalkozol, átveszed mások problémáit, ezáltal növeled a stressz szintjét. Ezt helyettes traumának nevezik”

− magyarázta Smith. Hozzátette, hogy akik tovább élnek, azok általában „szabadabb szelleműek”, nem foglalkoznak bizonyos korlátozásokkal, máshogy kezelik a mindennapi élet nyűgét.

A fiatalabb korban meghozott döntéseink meghatározzák, miként fogunk élni idősebb korunkban. Ez pedig jelentősen csökkenti a jövőbeli szövődmények kockázatát. A szakértő szerint a táplálkozás terén az alacsony zsír- és sótartalmú étrend, a feldolgozott élelmiszerek kiküszöbölése, valamint a stressz kezelése, a családdal és barátokkal való kapcsolattartás, az aktív életmód fenntartása és a megfelelő mennyiségű alvás jelenti a hosszú élet titkát.

A százéves kor megélése tehát nem pusztán genetikai kérdés.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült, mit kell tenni, hogy megérjük a 100 éves kort, és nem is nehéz

tudomány

időskor

hosszú élet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Putyin igazságos egyensúlyt vár, Trump ukrán és uniós lépést – így zárult az alaszkai tárgyalás

Putyin igazságos egyensúlyt vár, Trump ukrán és uniós lépést – így zárult az alaszkai tárgyalás

Vlagyimir Putyin orosz és röviddel később Donald Trump amerikai elnök is repülőgépen távozott közép-európai idő szerint szombat hajnalban az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisról, ahol előzőleg az ukrajnai rendezésről egyeztettek.
 

Így találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – képek, videó

Nagyot fordult a Trump-Putyin találkozó képe

Szijjártó Péter: a világ egy biztonságosabb hely, amíg van amerikai-orosz párbeszéd

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni

Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni

A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says no deal but 'progress made' after Ukraine talks with Putin

Trump says no deal but 'progress made' after Ukraine talks with Putin

"We didn't get there," the US president says in a statement to the press after a "productive" three-hour meeting with Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 09:28
Titokzatos, de iszonyúan fontos szakmák világvezetői gyűlnek Budapestre
2025. augusztus 15. 07:15
Fontos információkat derített ki az ultrafeldolgozott húsokról egy új kutatás
×
×
×
×