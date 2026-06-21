Rákiabált a betörőre, csúnya bukta lett a vége – videó

Június 11-én betört egy kiskunfélegyházi ingatlanba egy maszkos férfi, és elkezdett kutatni odabent – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi az egyik komód fiókjából készpénzt emelt el. A betörés közben azonban a lakásban található biztonsági kamera jelzett a tulajdonosnak, aki telefonja segítségével, a kamerán keresztül ráordított a betörőre, aki megijedt és elrohant az ingatlanból.

A kiskunfélegyházi rendőrök a nyomozás során beazonosították a budapesti férfit. Az eljárás során az is kiderült, hogy élettársával érkezett a városba, és amíg ő betört, az asszony az épület előtt figyelt. A helyi nyomozók és a főkapitányság Hírös kommandósai budapesti otthonukban fogták el a párost, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat.

A biztonsági kamera felvételét a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közzé is tette Facebook-oldalán: