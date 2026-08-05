Invázió fenyeget minket, lépett a magyar hatóság

Az elmúlt évek szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárása miatt Magyarországon évről évre visszatérő problémát jelent a különböző sáskafajok (marokkói, olasz, vándorsáska) tömeges felszaporodása és kártétele. Az ellenük való védekezés támogatására a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hat növényvédő szer felhasználására adott ki szükséghelyzeti engedélyt, mely készítmények közül kettő kiskertben is alkalmazható – közölte a Nébih a honlapján.

A sáskafajok leginkább a forróbb klímájú, aszályosabb alföldi területeken – mint

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád és

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

– okoznak kiterjedt problémát. Mivel kiválóan repülnek és nagyobb távolságokra is képesek eljutni, más területeken is gyorsan megjelenhetnek. A súlyos károk megelőzésének kulcsa a korai észlelés és a folyamatos megfigyelés.

A sáskák táplálkozása akár teljes tarrágásig is fokozódhat: leginkább a zöldségkultúrákat veszélyeztetik, de a kertészeti és a szántóföldi növényállományban is komoly károkat okozhatnak.

A 2026-os évben a vármegyei növényvédelmi felügyelők, illetve a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is jelezték a súlyosbodó problémát.

A gazdálkodókat segítve a következő szerek:

Karate Zeon 5 CS,

Decis Forte,

Sumi Alfa 5 EC,

Ciperkill MAX,

Sherpa 100 EC és

Mospilan 20 SG

felhasználása szükséghelyzeti engedélyt kapott a sáskafajokkal szembeni védekezés céljából.

A Karate Zeon 5 CS és a Mospilan 20 SG (kis kiszerelésben) III. forgalmazási kategóriában a kiskerti felhasználók részére is elérhető, így házi kertekben is lehetőség nyílik a sáskák elleni védekezésre.

A szükséghelyzeti engedély július 27-től november 23-ig terjedő időszakra szól, és a származtatott engedéllyel forgalomban lévő készítményekre is érvényes.

Fontos kiemelni, hogy a szükséghelyzeti engedély kizárólag a kártevő elleni felhasználásra vonatkozik. A kultúrák és a felhasználási előírások nem változnak, ezért a készítmények alkalmazásakor az alapokiratok előírásait (dózisok, védősávok, méhkímélő technológiák) minden esetben szigorúan be kell tartani. A maximum kijuttatások számát nem szabad túllépni – tehát azt a szükséghelyzeti engedély sem bővíti – és a szermaradék túllépés elkerülése érdekében az élelmezésügyi várakozási idők betartása szintén kötelező, hívják fel a figyelmet.

A szükséghelyzeti engedélyek hatósági határozata az alábbi linken érhető el.