Világháborús „csodák” emelkedtek ki a szerbiai Duna-szakaszon – videó

A csaknem nyolcvan éve a folyó fenekén nyugvó hajótestek nemcsak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. A Duna ezen a szakaszon fontos nemzetközi vízi útvonal, amelyen a Fekete-tenger felől érkező hajók a prahovói kikötő felé közlekednek, ezért a roncsok komoly akadályt jelentenek a hajóforgalom számára.

Walter Stettner Ritter von Grabenhofen altábornagy parancsára a német haderő 1944. szeptember 5-7. között a német Fekete-tengeri Flotta mintegy 200 hajóját süllyesztette el, amikor az a Vörös Hadsereg elől vonult vissza. A hullámsírba merült hajók között volt a német hadsereg kórházhajója is, amelyet a sérültekkel együtt robbantottak fel. A hajók így ugyan nem kerültek sem a szovjetek, sem a szerb partizánok kezére, ám Walter Stettner Ritter von Grabenhofen sorsa megpecsételődött. Az altábornagyot elfogták, és 1944. október 18-án Belgrádban kivégezték.

A hajóroncsok az utóbbi nyolc évtizedben megnehezítették a folyami hajózást a Vaskapu-szoros utáni szakaszon, a hajókon ugyanis még fel nem robbant gránátok is vannak, illetve a roncsok – még magas vízállás mellett is – ellehetetlenítik a hajózást bizonyos részeken. A roncsok miatt a folyó hat kilométeres szakaszán csak egy szűk, 50 méteres csatornán lehet hajózni, ezért a szembejövő hajók gyakran több órát is várakoznak, kerülésre vagy kitérésre ugyanis nincs lehetőség. A navigációs térképeken a Duna szerb-román határon található szakaszát fehér színnel jelzik, ami azt jelenti, hogy feltérképezetlen területről van szó.

Az utóbbi húsz évben többször is felmerült, hogy kiemelik a második világháborús hajókat a folyóból, ám pénzhiány miatt ez csak néhány éve kezdődött el. Az Európai Unió 2022-ben 16 millió eurót (5,8 milliárd forint) biztosított erre a célra.

A 21 közül eddig három roncsot távolítottak el a folyóból, míg négyet sikerült mélyebbre ásni, hogy ne zavarja a hajózást. A szakértők szerint a munkát a máig aktív robbanószerek nehezítik és veszélyeztetik. Éppen a megközelítés veszélyessége akadályozta eddig a színesfémtolvajokat és kincskeresőket, hogy a roncsokba bújva fosszák ki a nyolc évtizedes maradványokat.