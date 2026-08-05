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Nyitókép: Unsplash

Megérkezett a Microsoft válasza a memóriaválságra – sokan örülhetnek

Infostart

A vállalat, válaszul az AI-dömping miatt kialakult RAM-hiányra, végre optimalizálja a Windows 11-et, hogy az kisebb teljesítmény mellett is zökkenőmentesebben fusson.

A globális RAM-hiány nemigen szolgált eddig pozitívummal, azonban a Microsoft most végre úgy döntött, optimalizálja a Windows 11-et – írja a Tom's Warware híradása nyomán a hvg.hu.

A Windows 11 hivatalos specifikációja szerint a rendszer 4 GB RAM meglétét követeli meg, a legtöbb PC-gyártó azonban azt javasolja, hogy legyen a gépben legalább 16 GB memória, hogy minden funkció és maga a rendszer is gond nélkül tudjon futni. A gémerek számára pedig ennél is rosszabb a helyzet, ahhoz ugyanis inkább 32 GB ajánlott.

A mesterséges intelligencia térnyerése miatt elszállt memória-árakat figyelembe véve egy ilyen konfiguráció már igencsak sokba kerülhet, ez pedig arra késztette a gyártókat, hogy a korszerűbb DDR5-ös memóriák helyett az eggyel elavultabb, DDR4-eseket kezdjék újra használni.

A Microsoft elképzelése szerint alkalmassá szeretné tenni a Windows 11-et arra, hogy 8 GB RAM-on is könnyen elfusson.

A szakértők szerint viszont ez egy elég rizikós lépés, ugyanis ha a rendszer rosszul teljesít, akkor az a felhasználók egy részhét a macOS vagy a Linux felé terheleti. Az Apple nemrég döntött úgy, hogy újra piacra dobja a 8 GB RAM-mal szerelt gépeit, ami már meg is teremtette a redmondi cég számára a konkurenciát, a felhasználók számára pedig a menekülési utat.

A vállalat eddig is eszközölt már pár módosítás a Windows 11-ben, ezeket azonban csak a Windows Insider program résztvevői kaptak meg és tesztelnek, így nem tudni, mikor kerülhet be a főverzióba például a megbízhatóbb Fájlkezelő, a könnyebben átalakítható Start menü és a Tálca, vagy épp a hatékonyabb keresés a rendszeren belül.

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