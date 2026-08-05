Járőrkocsi, civil autó, drón – árgus szemekkel figyeli a rendőrség a Balaton gyöngyszemét

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai július 31-én Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan – írja beszámolójában a rendőrség. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 250 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük két sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, valamint irányváltoztatás és elsőbbségi szabályok megsértése miatt összesen 42 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést öt járőrautó, négy civil gépkocsi, egy sebességmérő berendezés és egy drón segítette.

A rendőrség hozzáteszi: a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket. Ezért kérik a közlekedés résztvevőit, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat, ne odorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt azzal, hogy a szabályokat áthágva, azokat megkerülve vezetnek.