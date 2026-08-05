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Rendőrségi közúti ellenõrzés Debrecenben 2026. június 15-én. Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart június 15-tõl a rendõrség. A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenõrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedõ jármûvezetők kiszűrésére.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Járőrkocsi, civil autó, drón – árgus szemekkel figyeli a rendőrség a Balaton gyöngyszemét

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A hónapzáró nagyszabású akció során a somogyi rendőrök földön és levegőben egyaránt figyelték a közlekedőket, ki is szűrtek számos szabályszegést.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai július 31-én Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan – írja beszámolójában a rendőrség. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 250 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük két sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, valamint irányváltoztatás és elsőbbségi szabályok megsértése miatt összesen 42 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést öt járőrautó, négy civil gépkocsi, egy sebességmérő berendezés és egy drón segítette.

A rendőrség hozzáteszi: a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket. Ezért kérik a közlekedés résztvevőit, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat, ne odorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt azzal, hogy a szabályokat áthágva, azokat megkerülve vezetnek.

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