Jön a hidegfront, de utána ismét melegszik az idő

Nagyrészt derült vagy felhőtlen, napos idő várható, jellemzően csak kevés gomolyfelhő képződhet napközben.

Csapadék nem lesz szerdán sem.

A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 37 és 42 fok között várható.

Hétvégére 30 fok körüli hőmérséklet várható, ám hétfőtől ismét „befűtenek” – derül ki a HungaroMet videójából.

Ugyanakkor remény mutatkozik arra, hogy 34-35 foknál nem lesz melegebb, és ennek mostanában már kifejezetten örülhetünk.

Nyitókép: A II. világháborúban elsüllyedt és a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt felszínre került német hadihajó roncsa a szerb-román határon létesített Vaskapu II. vízierõmû elõtt, a szerbiai Prahovo környékén 2026. augusztus 4-én.