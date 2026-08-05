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A II. világháborúban elsüllyedt és a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt felszínre került német hadihajó roncsa a szerb-román határon létesített Vaskapu II. vízierõmû elõtt, a szerbiai Prahovo környékén 2026. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/AP/Darko Vojinovic

Jön a hidegfront, de utána ismét melegszik az idő

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ELŐZMÉNYEK

Csütörtökön tetőzik a hőség, majd pénteken hidegfront érkezik. Szombatra mindenütt mérséklődik a meleg, ám néhány nap múlva ismét jön a melegedés.

Nagyrészt derült vagy felhőtlen, napos idő várható, jellemzően csak kevés gomolyfelhő képződhet napközben.

Csapadék nem lesz szerdán sem.

A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 37 és 42 fok között várható.

Hétvégére 30 fok körüli hőmérséklet várható, ám hétfőtől ismét „befűtenek” – derül ki a HungaroMet videójából.

Ugyanakkor remény mutatkozik arra, hogy 34-35 foknál nem lesz melegebb, és ennek mostanában már kifejezetten örülhetünk.

Nyitókép: A II. világháborúban elsüllyedt és a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt felszínre került német hadihajó roncsa a szerb-román határon létesített Vaskapu II. vízierõmû elõtt, a szerbiai Prahovo környékén 2026. augusztus 4-én.

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Mindjárt nyílik a Hormuzi-szoros?

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Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
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