Valaki tárgyakat pakolt a sínekre, le kellett fékezni a vonatot – a rendőrség keresi az elkövetőt

A Győri Rendőrkapitányság 08010/2148/2026. bűnügyi számon folytat büntetőeljárást vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen – írja felhívásában a police.hu.

Május 30-án ismeretlen időben, ismeretlen személy több tárgyat (szivacsot, műanyag redőnyt, elektronikai eszközt, fa törmeléket és puha fém rudakat) helyezett a Győrszentiván állomás - Egressy Béni utca közötti 1-es számú vasúti főpálya egyik sínpárjára.

A Győr irányába – Kelenföld-Sopron útvonalon közlekedő – IC személyszállító vonat a sínpályára helyezett tárgyaknak ütközött. Az ütközést a mozdonyvezető észlelte és a megállt. Az eset következtében személyi sérülés nem történt.

A fenti bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, illetve az eset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9024 Győr Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.