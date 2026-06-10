180 millió forint a tét

A közlemény szerint adótartozás esetén a NAV indokolt esetben végrehajtás alá vonhatja az üzleti tevékenységhez használt vagyontárgyakat, készleteket és készpénzt.

A lejárt tartozás esetén alkalmazott inkasszó vagy helyszíni végrehajtás azonban megelőzhető, ha az adós időben intézkedik - tették hozzá.

Aki hajlandó fizetni, de pillanatnyilag nem tudja tartozását rendezni, akkor különféle fizetési kedvezményeket is kérhet a NAV-tól: fizetési halasztást, részletfizetést, vagy akár a késedelmi pótlék- és bírságtartozás mérséklését is - írtál a közleményben.