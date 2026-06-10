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CashCube pénztárgépek az újonnan felavatott budaörsi összeszerelő üzemben 2014. április 29-én. Megkezdődött a magyar fejlesztésű on-line pénztárgép-család három típusának összeszerelése a Tekinvest Holding Kft. és az LA Pénztárgép Kft. közös, ezer négyzetméteres új budaörsi gyártócsarnokában.
Nyitókép: Marjai János

180 millió forint a tét

Infostart / MTI

Jelentős adótartozás miatt több mint 180 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat egy játékkereskedőnél: a pénztárgép és a széf tartalma mellett az árukészlet jelentős részét is végrehajtás alá vonták - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A közlemény szerint adótartozás esetén a NAV indokolt esetben végrehajtás alá vonhatja az üzleti tevékenységhez használt vagyontárgyakat, készleteket és készpénzt.

A lejárt tartozás esetén alkalmazott inkasszó vagy helyszíni végrehajtás azonban megelőzhető, ha az adós időben intézkedik - tették hozzá.

Aki hajlandó fizetni, de pillanatnyilag nem tudja tartozását rendezni, akkor különféle fizetési kedvezményeket is kérhet a NAV-tól: fizetési halasztást, részletfizetést, vagy akár a késedelmi pótlék- és bírságtartozás mérséklését is - írtál a közleményben.

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