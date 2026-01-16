ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 16. péntek
házasság gyűrű kezek ujjak
Nyitókép: Pixabay

A szomszédban hadat üzennek a cigány kényszerházasságok világának

Infostart / MTI

A korai és kényszerházasságok súlyos jogsértések, amelyek nem tekinthetők a cigány közösség hagyományának.

A cigány közösségeken belüli korai és kényszerházasságok ellen, valamint a cigány nők és gyermekek megerősítése mellett lépett fel a Siforoma 7 kormányzati projekt legutóbbi szakmai rendezvénye a muravidéki Lendván, Szlovéniában.

A rendezvényen elhangzott: a korai és kényszerházasságok súlyos jogsértések, amelyek nem tekinthetők a cigány közösség hagyományának. A szervezők hangsúlyozták, hogy a projekt az inkluzív közösségépítést szolgálja, és folytatja, illetve továbbfejleszti az állam, az önkormányzatok, az oktatási intézmények, a szociális munkaközpontok, az egészségügy és a civil társadalom eddigi roma integrációs törekvéseit.

Danica Polak, a Nemzeti Kisebbségekért Felelős Kormányhivatal vezetője elmondta: a projekt kiemelt fókuszterületei közé tartoznak a roma közösségen belüli korai és kényszerházasságok, amelyek – mint fogalmazott – nem hagyományok, hanem káros és jogellenes gyakorlatok.

A korai és kényszerházasságok sértik a gyermekek és a nők jogait, és súlyos következményekkel járnak egészségükre, oktatásukra és jövőjükre nézve – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a problémáról nyíltan, tisztelettel, ugyanakkor egyértelműen kell beszélni.

Kiemelte: a Siforoma 7 a különböző szolgáltatások reagálóképességének erősítésére, a helyi és az országos szint összekapcsolására, valamint a roma nők és fiatalok közvetlen megerősítésére összpontosít. A projekt a roma közösséget nem célcsoportnak, hanem partnernek tekinti – húzta alá.

Jozek Horvat, a Roma Közösségi Tanács elnöke rámutatott: a roma közösség évtizedek óta fellép a kényszerházasságok ellen, és kiemelte az oktatásba való befektetés meghatározó szerepét.

Szavai szerint a roma közösség követelései évtizedek óta változatlanok: hozzáférést kérnek az oktatáshoz, az alapvető infrastruktúrához és a foglalkoztatási lehetőségekhez. Hosszú távú, rendszerszintű hiányosságként említette egyebek mellett a roma középiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíjrendszerének rendezetlenségét.

Darja Zavirsek szociológus hangsúlyozta: a kényszerházasság a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés egyik formája, nem pedig kulturális gyakorlat. Mint mondta, az intézményeknek a roma gyermekeket is minden más gyermekkel azonos módon kell kezelniük, és ugyanazt a védelmet kell számukra biztosítaniuk.

Hozzátette: az intézmények gyakran nem lépnek fel kellő határozottsággal a közösségi szokások tiszteletben tartására hivatkozva, miközben a jelenség hátterében patriarchális társadalmi normák, gazdasági kizsákmányolás és generációkon átörökített szegénység áll. A szigorúbb jogalkalmazás és a roma nők, valamint gyermekek nagyobb mértékű megerősítésének szükségességét hangsúlyozta.

A résztvevők egyetértettek abban is, hogy kulcsszerepe van az óvodai és iskolai nevelésnek, a fiatalok foglalkoztatásának, valamint a helyi közösségekben a bizalom építésének.

A korábbi Siforoma-programokra épülő Siforoma 7 projekt kutatásokkal, képzésekkel, helyi és országos találkozókkal, valamint célzott programokkal kíván tartós megoldásokat elősegíteni, és erősíteni a párbeszédet az intézmények és a roma közösség között.

