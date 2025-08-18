Lába kélt 170 kiló csodálatos dinnyének

A károsult, Sándor a közösségi médiában számolt be az esetről, amely a családját is mélyen megviselte - vette észre a bama.hu.

Elmondása szerint családja már 50 éve foglalkozik dinnyetermesztéssel, és a bódét is 20 éve használják, de soha nem történt még hasonló lopás vagy rongálás.

A lopás valószínűleg az éjszaka folyamán történt.

A tolvajok a bódé hátsó részén lévő léceket feszítették fel, hogy bejussanak a lezárt építménybe. A rendőrségi feljelentés megtörtént, a nyomozást pedig segíthetik a szomszédos telken elhelyezett biztonsági kamerák felvételei.