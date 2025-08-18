ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
Görögdinnyék egy dinnyeföldön a Heves vármegyei Csány határában 2024. július 9-én.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Lába kélt 170 kiló csodálatos dinnyének

Infostart

Ismeretlen tettesek betörtek és megrongáltak egy dinnyeárusító bódét a Pécs és Harkány közötti máriagyűdi elágazásnál, ahonnan 170 kilogramm görögdinnyét loptak el. A kár értéke a helyi árak szerint több tízezer forint.

A károsult, Sándor a közösségi médiában számolt be az esetről, amely a családját is mélyen megviselte - vette észre a bama.hu.

Elmondása szerint családja már 50 éve foglalkozik dinnyetermesztéssel, és a bódét is 20 éve használják, de soha nem történt még hasonló lopás vagy rongálás.

A lopás valószínűleg az éjszaka folyamán történt.

A tolvajok a bódé hátsó részén lévő léceket feszítették fel, hogy bejussanak a lezárt építménybe. A rendőrségi feljelentés megtörtént, a nyomozást pedig segíthetik a szomszédos telken elhelyezett biztonsági kamerák felvételei.

Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
Tudósítónktól

Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
Ne hódoljon be Putyinnak – erre sürgetik Trump amerikai elnököt európai vezetők - a hétvégi, alaszkai amerikai-orosz csúcs után, ahol Vlagyimir Putyin a Donbász egészét kérte a békéért cserébe. Trump ma fogadja Zelensziij ukrán elnököt és valószínűleg alkukötésre sürgeti majd.
 

Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Miután pénteken Vlagyimir Putyin orosz vezetővel tárgyalt Donald Trump, a mai napon Volodimir Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban az amerikai elnök. De nemcsak az ukrán államfő utazik ma Washgingtonba: tegnap Ukrajnát támogató európai csúcsvezetők sora bejelentette, ők is részt vesznek a kulcsfontosságú megbeszélésen. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja vasárnap mindeközben arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. A donyecki fronton ezzel párhuzamosan sikerekről számoltak be az ukrán védelmi erők, a vezérkar szerint kiűzték az orosz csapatokat Pokrovszkból és több Dobropillja környéki településről. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel.

2025 őszi lomtalanítás Gyula területén: itt vannak a dátumok, mikor viszik a lomokat

2025 őszi lomtalanítás Gyula területén: itt vannak a dátumok, mikor viszik a lomokat

Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

The leaders of the UK, France and Germany will accompany Ukraine's president for crunch talks on ending Russia's war.

2025. augusztus 18. 06:25
2025. augusztus 17. 14:35
