fotó: Szilágyi Dénes, @dns_sz
Nyitókép: Szilágyi Dénes, @dns_sz

Elmerült a jeges vízben a magyar sztársportoló

Infostart

Széki-Barnai Judit válogatott kosárlabdázó rendhagyó módon búcsúztatta a 2025-ös esztendőt. A sportoló a közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint szilveszter napján a saját kertjükben található, befagyott vizű medencébe merült bele.

A sportoló beszámolója szerint a művelet komoly előkészületeket igényelt, mivel közel negyedórán keresztül kellett törnie a jeget, hogy alkalmassá tegye a vizet a merülésre.

A bejegyzéshez fűzött videó tanúsága szerint a kosárlabdázó sikeresen teljesítette az extrém kihívást, amely elmondása szerint nem fogott ki rajta - olvasható a blikk.hu-n.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Judit Barnai (@judie0055) által megosztott bejegyzés

A szilveszter további részét Széki-Barnai Judit családi körben, férje, Széki Attila (Curtis) és kisfia társaságában töltötte. Az ünnepi pillanatokról készült beszámolók alapján a család közösen tekintette meg az éjféli tűzijátékot is.

kosárlabda

szilveszter

barnai judit

