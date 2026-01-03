Elmerült a jeges vízben a magyar sztársportoló

A sportoló beszámolója szerint a művelet komoly előkészületeket igényelt, mivel közel negyedórán keresztül kellett törnie a jeget, hogy alkalmassá tegye a vizet a merülésre.

A bejegyzéshez fűzött videó tanúsága szerint a kosárlabdázó sikeresen teljesítette az extrém kihívást, amely elmondása szerint nem fogott ki rajta - olvasható a blikk.hu-n.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Judit Barnai (@judie0055) által megosztott bejegyzés

A szilveszter további részét Széki-Barnai Judit családi körben, férje, Széki Attila (Curtis) és kisfia társaságában töltötte. Az ünnepi pillanatokról készült beszámolók alapján a család közösen tekintette meg az éjféli tűzijátékot is.