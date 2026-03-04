Megbukott az összeesküvés-elmélet Jim Carrey dublőréről

Ahogy arról beszámoltunk, egy ismert sminkmester, Alexis Stone azt állította, hogy Jim Carrey-vé változott a 2026-os franciaországi César-díjátadón február 26-án.

Most mind a párizsi César Awards szervezője, mind pedig a színész sajtósa megerősítette, hogy valóban Jim Carrey volt az, aki átvette a gála életműdíját – írja a HVG.hu. A nyilatkozatokra azért volt szükség, mert sokan elhitték, hogy a világhírű színész egy dublőrt küldött maga helyett.

Gregory Caulier, a César-gála szervezője a Variety-nek küldött közleményben tisztázta: nem kell komolyan venni a pletykákat. Mint írja, Jim Carrey látogatását már nyár óta tervezték, nyolc hónapja aktívan szervezték a színésszel együttműködve, hónapokig készült arra, hogy francia nyelven mondja el a beszédét. A színművész sajtósa, Marleah Leslie a TMZ bulvárlapnak mondta el ugyanezt: Jim Carrey személyesen jelent meg a gálán, és ő maga vette át az életműdíját.

A francia sztárok közül sokan tisztelegtek a filmsztár előtt a ceremónián. Benjamin Lavernhe műsorvezető például aki egy zenés produkcióval parodizálta A maszkot, és a karakter ikonikus sárga öltönyét viselve utánozta Carreyt.