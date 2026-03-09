Nagy lövöldözés tört ki Rihanna házánál, amikor az énekesnő is otthon volt

Helyi idő szerint vasárnap délután egy nő lövöldözni kezdett Rihanna Beverly Hills-i otthonánál. A rendőrség rádiós jelentése szerint a 30 éves gyanúsított legalább tíz lövést adott le a házra az autójából, amivel a birtok kapujával szemben állt meg – írja a 24.hu a Los Angeles Times tudósítása alapján.

Az elkövető a lövöldözés után elmenekült a helyszínről, a rendőrök azonban nagyjából fél órával az esetről érkező bejelentést követően elfogták és letartóztatták.

Átkutatták a nő autóját, ahol egy puskát és hét lőszerhüvelyt találtak.

A beszámoló szerint a barbadosi énekesnő, színésznő otthon tartózkodott a támadás idején. Személyi sérülés a rendőrség szóvivője szerint nem történt, egy golyó azonban áthatolt a rezidencia falán, és találtak még golyónyomokat Rihanna otthonának egyik kapuján, valamint a felhajtón parkoló lakókocsiban is.

Rihanna otthonát nem először támadták meg, a korábbi években is történtek a mostanihoz hasonló esetek. 2018-ban például egy férfi az énekesnő hollywoodi házába tört be, és állítólag mintegy 12 órát töltött ott. A behatoló később elismerte, hogy zaklatta az énekesnőt. A házba a kerítést átugorva jutott be. Rihannát nem találta otthon, a hatóságok szerint másnap az énekesnő asszisztense fedezte fel a férfit a házban.