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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje reagál Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 2-án.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

Infostart / MTI
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A közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz-KDNP közösségéhez – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn, Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ügyével kapcsolatban.

Bóka János a Kossuth rádió Felkelő című műsorában kiemelte, a történtek pontos felderítését a hatóságoktól és a független, pártatlan bíróságoktól várják, de addig is úgy vélik, hogy a politikai közösségük érdekét az szolgálja legjobban, ha Seszták Miklós lemond a mandátumáról.

A jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, mi történt pontosan – vélekedett a frakcióvezető.

Bóka János hangsúlyozta, hogy „a politikai közösségük tiszta, és ezt világossá szeretnék tenni, ugyanakkor Seszták Miklós természetesen tisztázhatja magát a vádak alól.”

A Fidesz-KDNP célja, hogy megőrizze a politikai közösség méltóságát és cselekvőképességét – jelentette ki a politikus.

Bóka János elmondta azt is, hogy őt személy szerint megrázták az erdőben előkerült pénzről készült képek, nem gondolta, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy milliárdos összegű készpénzt ásnak el az erdő mélyén.

A frakcióvezető végül hangsúlyozta, hogy szerinte a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás is politikai célokat szolgál, hiszen a politikai közösségük szétzúzását akarják elérni vele.

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

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