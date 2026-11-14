Magyar Péter: A Fidesz megszűnt létezni

A Fidesz, mint politikai párt megszűnt létezni, mától hivatalosan is csak egy szerevezett bűnözői csoport. Orbán Viktor pedig egy bukott, rettegő maffiafőnök. - írta közösségi oldalán a miniszterelnök, a vagyonvisszaszerzési hivatal tegnapi akciója után.

Az NVHH pénteken arról tájékoztatott, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.