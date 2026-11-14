Bóka János: Seszták Miklós adja vissza mandátumát

Rétvári Bence után a Fidesz frakcióvezetője, Bóka János is manátuma visszaadására szólította fel a KDNP-s képviselő Seszták Miklóst, a NVVH tegnapi akciója után.

Bóka János azzal kezdte bejelentkezését, hogy „ez vállalhatatlan”. Mint mondta, nem hitte, amit látott, amikor az NVVH közzétette tegnap a felvételt a lefoglalt hatalmas mennyiségű készpénzről, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetnek úgy, mintha nem lennének.

Közölte: a hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős. Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként.

Bóka János kijelentette: "a mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok, mert én erre tettem esküt".

A videót Orbán Viktor is megosztotta. Azt írta hozzá: „A mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen.”

Seszták Miklóst a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy miatt tartóztatták le még szeptemberben.

Az NVHH pénteken arról tájékoztatott, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.